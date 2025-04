Nové nákupné centrum? Fiľakovo chce predať pozemky na juhu mesta

Stroj značky Caterpillar. Foto: pixabay.com/Ricobino

Fiľakovská samospráva chce predať nezastavané pozemky na južnom okraji mesta, na tento účel v ostatnom čase zrealizovala aj obchodnú verejnú súťaž. Lokalita bola mestom vytypovaná na výstavbu obchodného centra či prevádzky obchodného reťazca, záujem o ňu prejavila investičná spoločnosť Ardis ZH. Vyplýva to zo zápisnice z vyhodnotenia súťaže, ktorú samospráva zverejnila na svojej webovej stránke.

Mesto Fiľakovo v rámci obchodnej verejnej súťaže ponúkalo na predaj dva pozemky v mestskej časti Juh s výmerami približne 14 200 a 15 140 štvorcových metrov. Diskusia o ich predaji vo Fiľakove prebieha už niekoľko rokov. „Boli to polia, ktoré sme v územnom pláne zadefinovali aj na takého obchodné a investičné aktivity. Už niekoľko rokov dozadu o to prejavovali záujem obchodné reťazce, potom do toho prišli rôzne krízové situácie, či už COVID-19 alebo vojna na Ukrajine,“ priblížil primátor mesta Attila Agócs.

Oba pozemky mesto v rámci súťaže ponúkalo za minimálnu cenu 100 eur za štvorcový meter. V stanovenej lehote samospráva dostala jednu ponuku od investičnej spoločnosti Ardis ZH so sídlom v Žiari nad Hronom. Investor prejavil záujem o pozemok s výmerou viac ako 14 000 štvorcových metrov, výsledok súťaže bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Predajom pozemku môže mesto do svojho rozpočtu získať vyše 1,4 milióna eur, financie chce radnica v budúcom roku použiť na spolufinancovanie viacerých rozvojových projektov.

Samospráva záujem investorov o Fiľakovo v oblasti obchodu a služieb víta, uvedomuje si však i možný dosah na miestnych malých podnikateľov. „Na druhej strane, každý reťazec, ak sa udomácni v meste, vytvorí niekoľko desiatok pracovných miest. Môže to zvýšiť aj tlak na ceny, zvýši sa ponuka nielen pre našincov, ale aj cezhraničných,“ skonštatoval primátor s tým, že do Fiľakova v ostatných mesiacoch chodí nakupovať aj veľa občanov Maďarska z okolia mesta Salgótarján.