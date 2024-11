Nitriansky kraj chce z vlastných zdrojov postaviť most vo Vieske nad Žitavou

Ilustračné foto. Foto: TASR

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje výstavbu nového mosta ponad vodný tok v obci Vieska nad Žitavou. Ako uviedol Úrad NSK, most bol pred časom pre svoju nevhodnú konštrukciu vyhodnotený ako jedna z príčin vybreženia vody z koryta.

Kraj chcel preto most v havarijnom stave obnoviť v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Zároveň chcel na stavebné práce získať v roku 2020 nenávratný finančný príspevok. Pre rôzne komplikácie však k získaniu dotácie ani k výstavbe mosta napokon nedošlo.

Krajskí poslanci preto na svojom októbrovom rokovaní rozhodli, že premostenie na ceste tretej triedy opraví NSK zo svojich vlastných zdrojov. „Most bol postavený ešte v roku 1945. Na základe výsledkov prehliadky sa nachádza v stavebno-technickom stave 6/7, teda veľmi zlý až havarijný. Poruchy ovplyvňujú zaťažiteľnosť mosta a sú na hranici havárie. Vyžadujú si už okamžité opatrenia,“ konštatuje sa v materiáli, ktorý pripravil Úrad NSK.

Financovanie z fondov EÚ

Podľa úradu by prípadná realizácia projektu financovaná z fondov EÚ bola možná najskôr v druhej polovici roka 2026. Urýchlené riešenie veľmi zlého technického stavu mosta preto môže zabezpečiť financovanie jeho opravy zo zdrojov NSK. „Zároveň by už novo vybudovaný most s upraveným prietokovým profilom netvoril objekt povodňového rizika a ohrozenia pre obyvateľov obce Vieska nad Žitavou,“ konštatoval Úrad NSK.

Predpokladané stavebné náklady predstavujú finančný dosah na rozpočet kraja vo výške 750 000 eur, ďalších 15 000 eur bude stáť výkon činnosti stavebného dozoru. „Uvedená investícia nie je súčasťou návrhu rozpočtu NSK na rok 2025. Do rozpočtu bude zaradená v priebehu budúceho roka. Predpokladaný zdroj financovania je investičný úver,“ doplnil Úrad NSK.