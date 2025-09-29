Nečakaný rast predajov domov v USA: V auguste dosiahli najvyššiu úroveň od marca

Po júlovom poklese sa počet Američanov, ktorí podpísali kontrakt na kúpu domu, v auguste zvýšil, pričom tempo rastu výrazne prekonalo očakávania. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil nové údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR).
Index rozpracovaných predajov domov vzrástol v auguste o 4 % na 74,7 bodu po júlovom poklese o 0,3 % na 71,8 bodu. Ekonómovia očakávali, že index vzrastie iba o 0,3 %, pričom vychádzali z pôvodne udávaného poklesu za júl na úrovni 0,4 %. Vyšší než očakávaný rast indexu znamená, že rozpracované predaje domov v USA dosiahli najvyššiu úroveň od marca. Vtedy index predstavoval 76,1 bodu.
Rozpracované predaje domov sú ukazovateľom, ktorý signalizuje vývoj predaja v budúcom období. Medzi podpísaním kontraktu a dokončením predaja totiž zvyčajne uplynú štyri až šesť týždňov.
K výraznému obratu v auguste prispel najmä vývoj na americkom Stredozápade. V tejto oblasti rozpracované predaje domov vzrástli v auguste o 8,7 %.
Zvýšili sa aj v oblastiach Západ a Juh. V prvom prípade vzrástli o 5 % a v druhom o 3,1 %. Severovýchod USA ako jediný z regiónov vykázal pokles, a to o 1,1 %.