Na rekonštrukciu materskej školy získal Klenovec takmer 500-tisíc eur

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/ tolmacho

Obec Klenovec v okrese Rimavská Sobota získala takmer 500 000 eur na rekonštrukciu materskej školy. V rámci obnovy jedinej škôlky v obci počíta samospráva so zateplením oboch pavilónov, ale tiež s výmenou osvetlenia či rekonštrukciou vonkajších herných terás. Uviedla to starostka obce Katarína Pribilincová. Materská škola v Klenovci pozostáva z jednej budovy s dvoma dvojpodlažnými pavilónmi, ktoré sú spojené prepojovacím traktom. Škôlka s kapacitou pre 80 detí bola do prevádzky uvedená v roku 1985 a doposiaľ neprešla výraznejšou rekonštrukciou. V roku 2016 sa uskutočnila výmena okien a dverí, o tri roky neskôr bola rekonštruovaná vykurovacia sústava. „Okrem toho boli realizované len menšie opravy bez technického zhodnotenia stavby a rodičia dnešných žiakov ju nachádzajú v podobnom stave, aký si pamätajú z vlastného detstva.

Budova už určite nespĺňa dnešné stavebné štandardy, a to ako z hľadiska energetickej hospodárnosti, tak aj z hľadiska úrovne poskytovaného komfortu pre žiakov a zamestnancov. V neposlednom rade budova nevyhovuje dnešným požiadavkám na bezbariérovosť a zabezpečenie prístupnosti deťom so zníženou mobilitou,“ skonštatovala Pribilincová. Projekt obnovy škôlky, na ktorý obec získala takmer 500 000 eur, je zameraný najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu. Práce tak budú spočívať v zateplení obvodového a strešného plášťa budovy, pribudne však aj fotovoltický systém či systém núteného vetrania s rekuperáciou. Projekt počíta aj s výmenou osvetlenia a montážou automatických systémov tienenia. Škôlka tiež bude debarierizovaná a rekonštrukciou prejdú aj vonkajšie herné terasy s učebňami na prízemí, ktoré sú podľa starostky v dezolátnom stave.

„Škôlka konečne vytvorí deťom so zníženou mobilitou prostredie, v ktorom sa budú cítiť komfortne a samostatne a nebudú viac pre stavebné bariéry odkázané na pomoc zamestnancov,“ uviedla Pribilincová. Dodala tiež, že vďaka realizácii projektu očakávajú úsporu energie na vykurovanie na úrovni viac ako 58 percent. Rekonštrukcia prinesie aj úsporu elektrickej energie, ročná produkcia z fotovoltiky má byť viac ako 10 megawatthodín (MWh). V rámci prípravy projektu obnovy škôlky by samospráva chcela počas jesene ukončiť verejné obstarávanie, práce by tak mohli odštartovať budúci rok. Na prevádzku škôlky by mala mať rekonštrukcia len malý vplyv, väčšina prác bude realizovaná exteriérovo. „Práce v interiéri sa podľa možností uskutočnia v období letného prerušenia prevádzky, v opačnom prípade budú realizované v štyroch etapách v členení podľa pavilónov a podlaží s krátkodobým čiastočným obmedzením prevádzky,“ priblížila starostka s tým, že projekt musí byť dokončený najneskôr v júli 2026.