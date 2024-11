Ministerstvo vyhlásilo šiestu výzvu na obnovu pre majiteľov starších domov

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/shannondagrava

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v piatok zverejnili podmienky šiestej výzvy Obnov dom, do ktorej sa môžu zapojiť majitelia starších rodinných domov z celého Slovenska. Prijímanie žiadostí sa spustí 13. decembra a bude trvať do 15. januára. TASR o tom informovala Renáta Gešvantnerová z oddelenia marketingu SAŽP. Podotkla, že okrem toho je od štvrtka (7. 11.) spustené prijímanie žiadostí pre vlastníkov rodinných domov poškodených povodňami.

„V poradí šiesta výzva bude mať niekoľko kôl. Na to prvé je alokovaná suma 28,5 milióna eur,“ priblížila. Výzva na obnovu domov pre celé Slovensko podľa nej podporí najmä pripravených žiadateľov, ktorí majú obnovu svojho domu dobre premyslenú. „V prípade väčšieho záujmu než alokované prostriedky umožňujú, budú žiadosti zoradené podľa celkovej spotreby energie pred obnovou – od najvyššej až po najnižšiu,“ priblížila.

Ako doplnila, majitelia rodinných domov môžu získať 15 000 eur pri úspore primárnej energie v rozsahu 30 až 60 percent alebo 19 000 eur pri úspore viac než 60 percent. Preplatených podľa nej bude 75 percent z celkových oprávnených výdavkov.

Spustené podľa Gešvantnerovej bolo aj prijímanie žiadostí pre vlastníkov rodinných domov poškodených povodňami v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. „Požiadať o príspevok až do výšky 22 800 eur so zálohou 7000 eur môžu od 7. novembra do 31. decembra tohto roka. Predložiť pritom musia aj potvrdenie od obce, že spĺňajú potrebné kritériá,“ dodala.