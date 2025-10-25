Technologickí miliardári ako Mark Zuckerberg, Sam Altman či Reid Hoffman sa podľa viacerých médií pripravujú na najhoršie scenáre – od klimatickej katastrofy, cez kolaps spoločnosti, až po vzburu umelej inteligencie. Zatiaľ čo verejne hovoria o inováciách, v súkromí údajne budujú tajné podzemné útočiská a kupujú nehnuteľnosti v odľahlých oblastiach planéty.
Ako uvádzajú weby BBC a Interesting Engineering, jedným z najčastejšie spomínaných dôvodov budovania týchto bunkrov je umelá inteligencia (AI). Ilya Sutskever, spoluzakladateľ OpenAI, údajne žartom povedal, že vybudujú bunker, kým vypustia AGI – teda umelú všeobecnú inteligenciu, ktorá by mohla byť rovnako múdra (alebo múdrejšia) než človek.
Niektorí experti však upozorňujú, že tieto obavy sú prehnané. Profesorka Wendy Hall z Univerzity v Southamptone tvrdí, že od skutočne inteligentných strojov sme ešte veľmi ďaleko. Iní vedci, ako Neil Lawrence z Cambridge University, označujú samotný pojem AGI za nezmyselný. Podľa neho je inteligencia vždy kontextová – tak ako neexistuje univerzálne vozidlo, ktoré by rovnako dobre lietalo, plávalo aj jazdilo, neexistuje ani univerzálna inteligencia.
Luxusné bunkre v raji
Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg už roky buduje na svojom gigantickom pozemku Koolau Ranch na havajskom ostrove Kauai. Projekt má zahŕňať vlastné zásoby energie, potravín a dokonca aj podzemný priestor s rozlohou približne 465 metrov štvorcových. Hoci Zuckerberg odmieta, že by išlo o „doomsday bunker“, miestni hovoria o utajenej stavbe so šesťmetrovým múrom, ktorý bráni pohľadu dovnútra.
Okrem Havaja má Zuckerberg nakúpené aj pozemky v Kalifornii, kde sa pod jeho vilami vraj nachádzajú ďalšie podzemné priestory – „bunkre pre miliardárov“, ako ich s humorom nazývajú susedia.
Podobný prístup má aj spoluzakladateľ LinkedInu Reid Hoffman, ktorý otvorene hovorí o tzv. apocalypse insurance – teda o investíciách do nehnuteľností v bezpečných krajinách, najčastejšie na Novom Zélande. Podľa jeho slov má približne polovica superbohatých niečo takéto.
Niektorí z nich si svoje útočiská prispôsobujú najmodernejšími technológiami: solárnymi zdrojmi, autonómnymi systémami vody a vzduchu, alebo dokonca biometrickým zabezpečením.
Strach, prestíž alebo marketing?
Nie všetci odborníci veria, že za stavbou bunkrov stojí len strach. Podľa sociológov ide aj o symbol statusu – niečo ako moderný ekvivalent jachty alebo súkromného ostrova. Pre bohatých je to jednoducho ďalší spôsob, ako demonštrovať moc, nezávislosť a pripravenosť na všetko.
Odborníci sa zhodujú, že predstava blížiaceho sa konca sveta spôsobeného AI je zatiaľ viac marketingom a fantáziou než reálnou hrozbou. Skutočné problémy, ktorým čelíme, sú omnoho konkrétnejšie – dezinformácie, strata pracovných miest, koncentrácia moci v rukách technologických gigantov a klimatické zmeny.
Zatiaľ čo miliardári možno budujú svoje „apokalyptické oázy“ a hromadia zásoby, väčšina odborníkov zostáva napriek tomu pokojná. Ak sa niečo skutočne blíži, nie je to technologický armagedon, ale skôr morálna a spoločenská výzva, ako zvládnuť nové technológie zodpovedne.