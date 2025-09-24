MAS-ky rekordne čerpajú eurofondy: Do konca roka môže byť využitých vyše 90 % alokácie

Miestne akčné skupiny (MAS) by mali vyčerpať do konca tohto roka viac ako 90 % alokácie svojich eurofondov. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii v Borši v okrese Trebišov po skončení výjazdového rokovania vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Čerpanie prostriedkov MAS-kami bolo podľa jeho slov v predchádzajúcom období veľmi nízke.
„Keď sme nastupovali do vlády bolo čerpanie asi šesťpercentné, pravdepodobne sa nám podarí do konca tohto roka vyčerpať viac ako 90 % alokácie. Za deväť rokov sa malo niečo čerpať. To, že sa nám za dva roky podarilo vyčerpať viac ako 80 % alokácie, je spoločným úspechom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ministerstva pôdohospodárstva a hlavne samospráv, ktoré sú v miestnych akčných skupinách,“ spresnil.
Avizoval zároveň, že tento týždeň bude na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tlačová konferencia, na ktorej bude agrorezort informovať o nových možnostiach výziev pre MAS.