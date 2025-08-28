Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)

V Košiciach otvoria moderný plavecký areál, ktorý má ambíciu stať sa centrom športového a oddychového vyžitia. Nový komplex prinesie široké možnosti pre profesionálnych športovcov aj verejnosť – od tréningových plaveckých dráh, cez fitnes a wellness, až po priestory na relax a zábavu. Očakáva sa, že svojou ponukou a vybavením sa zaradí medzi najmodernejšie športoviská na Slovensku.
Slávnostné otvorenie Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE) bude už túto sobotu 30. augusta spojené s kultúrnym programom a pokusom o ustanovujúci rekord počas 24-hodinového plávania.
Otvorenie najmodernejšieho plaveckého komplexu na Slovensku sa uskutoční o 18.00 h, o 19.00 h sa začne 24-hodinovka s pokusom o rekord v počte účastníkov aj odplávaných metrov.
Kultúrny program ponúkne koncert speváka Lukáša Adamca, tanečné vystúpenie Uno Star Dance Studio či DJ šou. Počas večera budú môcť záujemcovia podľa mesta využiť aj 24-hodinový bezplatný vstup do fitnescentra alebo si dopriať relax v novom wellness centre za symbolické vstupné. Počas septembra bude 75-minútový vstup stáť štyri eurá, od októbra päť eur. V ponuke bude aj 105-minútový vstup za 6,5 eura alebo lístok na viacero vstupov a celkovo 1500 minút za 85 eur.
NOCKE bude v rámci bežnej prevádzky otvorené počas pracovných dní od 6.00 do 21.00 h a počas víkendov od 10.00 do 20.00 h.
Ako to pôvodne vyzeralo v košickej plavárni a na čo sa môžu návštevníci aktuálne tešiť, si môžete pozrieť v galérii:
Prestavaná mestská plaváreň zahŕňa okrem 50-metrového bazéna s desiatimi plaveckými dráhami a 25-metrového bazéna aj novú strojovňu, fitnes, wellness a iné. V pláne sú tiež ďalšie etapy projektu. Počíta sa s prepojením NOCKE s vodnopólovým bazénom a kúpaliskom Červená hviezda, ako aj vytvorením parkovacích miest. „Do budúcnosti je mojím cieľom a verím, že sa nám to podarí budúci rok, postaviť aj vytúženú toboganovú vežu a sprístupniť kúpalisko Červená hviezda ako jeden obrovský komplex,“ priblížil primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Ako ďalej v NOCKE informoval viceprimátor Marcel Gibóda, v nedeľu (31. 8.) popoludní sa bude konať slávnostné otvorenie tréningového centra Košickej futbalovej arény (KFA) a exhibičný futbalový zápas Internacionáli Slovensko – Maďarsko. „Pri tejto príležitosti sme spolu s organizátormi zabezpečili pre tých, ktorí si sem prídu zaplávať, 3000 lístkov na toto podujatie,“ povedal.
Mesto Košice začalo s rekonštrukciou mestskej krytej plavárne, aby spĺňala kritéria Medzinárodnej plaveckej federácie FINA. V súlade s týmito pravidlami bude možné v priestoroch nového plaveckého centra organizovať medzinárodné súťaže v plávaní, synchronizovanom plávaní a vo vodnom póle.