Konsolidácia prinesie vlnu predajov nehnuteľností: Odborník radí, čo čakať v roku 2025

Pre možné horšie ekonomické podmienky z dôvodu konsolidácie sa do ponuky realitného trhu dostanú nové nehnuteľnosti. Časť ľudí bude totiž nútená predať svoju druhú alebo tretiu nehnuteľnosť, prípadne tú rekreačnú. Zhodnotil to odborník na realitný trh a generálny riaditeľ realitnej siete UPgreat Richard Churý.
„V krátkom až strednom horizonte možno očakávať väčšiu ponuku najmä od vlastníkov nadrozmerných nehnuteľností alebo tých, ktorí majú viacero nehnuteľností a rozhodnú sa optimalizovať náklady,“ uviedol Churý s tým, že viacero ľudí ešte s predajom svojich nehnuteľností vyčkáva. Niektorí ich však už v súčasnosti predávajú, keďže potrebujú hotovosť napríklad na podnikanie, bežné výdavky alebo chcú presunúť peniaze do iných investícií.
Preto predpokladá, že konsolidácia rozšíri ponuku realitného trhu. Citlivejšie na to môžu podľa neho reagovať ľudia s takzvaným druhým bývaním alebo rekreačnými nehnuteľnosťami, ak budú potrebovať uvoľniť hotovosť. V prípade, že príde citeľný nárast ponuky a zároveň časť kupujúcich vypadne z realitného trhu pre prísnejšie podmienky či slabší rozpočet, tak sa rekordný rast cien zastaví, no Churý zásadný pokles záujmu neočakáva.
„Dopyt je dnes najsilnejší od roku 2022. Na trh sa vracajú kupujúci, ktorí odkladali kúpu, a nižšie úroky spolu s konkurenčným bojom bánk im výrazne zlepšili dostupnosť financovania,“ priblížil odborník. Pravdepodobným scenárom bude podľa neho spomalenie rastu cien, prípadne ich stabilizácia, nie však plošný pokles. Počet transakcií vzrastie a zásadné prírastky nehnuteľností by sa mali v ponuke objaviť až v budúcom roku.
Dariť sa bude najmä cenovo dostupným a energeticky efektívnym nehnuteľnostiam. Žiadané zostanú krajské a okresné centrá s dobrou dopravou, menšie a stredne veľké byty s nízkou energetickou náročnosťou či kvalitné novostavby. Naopak, menej sa bude dariť lokalitám s horšou dostupnosťou práce či dopravy, ako sú napríklad menšie mestá, periférie a satelity bez infraštruktúry alebo staršie rodinné domy.
Odborník odporúča, aby si predávajúci zvolili konkrétnu stratégiu predaja, pričom neradí v štandardnej situácii siahať po vysokých zľavách. Efektívnejšie je doladiť kvalitu ponuky napríklad menšími opravami, doložením energetických dokladov či kvalitnou prezentáciou. „V najbližšom období sa priestor na vyjednávanie môže zväčšiť najmä pri veľkých, nákladných či dlhšie inzerovaných nehnuteľnostiach. Rovnako tak na menej atraktívnych adresách. Tu sa môžu kupujúci dopracovať k zľave. No v top lokalitách a pri kvalitných ponukách zostane zjednávanie skôr symbolické,“ dodal Churý.