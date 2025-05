Kancelária, ktorú si zamestnanci obľúbia: Čo robia úspešné firmy inak?

Variabilita priestoru - dobrý kancelársky dizajn vytvára rovnováhu medzi koncentráciou a spoluprácou. Foto: www.kinnarps.sk

Po rokoch home officu sa ľudia do kancelárií vracajú neradi – čo firmy neraz riešia nátlakom. Dá sa to však aj rozumne: keď zamestnávateľ vytvorí prostredie a dobré podmienky, ľudia prídu sami. A pracujú lepšie.

Kancelária už dávno nie je len miestom na prácu. Očakávania sa zmenili – mnohým zamestnancom vyhovuje domáce prostredie a návrat do officu vnímajú ako krok späť. Realita je taká, že väčšina pracovísk im už jednoducho nevyhovuje.

Čo ovplyvňuje pracovné prostredie?

Na atmosféru v kancelárii majú vplyv zdanlivé maličkosti – od usporiadania miestností po spôsob, akým sa vo firme pracuje. Zatiaľ čo firemná kultúra a spôsob práce je niečo, čo sa buduje v rokoch, vytvorenie funkčnejšieho pracovného prostredia je pomerne rýchly proces s okamžitým vplyvom.

Súčasný trend hybridného pracovného modelu, kedy sa časť stretnutí deje online a časť fyzicky, kladie na kancelárske priestory nové nároky. Potvrdzujú to aj skúsenosti spoločnosti Kinnarps, ktorá sa dlhodobo venuje interiérovému dizajnu pracovísk.

Na základe ich skúseností by si každá firma mala ešte predtým, než sa pustí do rekonštrukcie kancelárie, položiť päť kľúčových otázok.

1. Podporujú vaše priestory sústredenie aj tvorivosť?

Efektívna práca nie je len o dodržiavaní termínov – je aj o schopnosti premýšľať, prichádzať s novými nápadmi a riešiť problémy. Na to však ľudia potrebujú rôzne podmienky – extroverti živšie open space priestory, introverti pokoj a samostatné zóny. Dobrý kancelársky dizajn preto myslí na rôznorodé potreby a vytvára rovnováhu medzi koncentráciou a spoluprácou.

Individuálna práca – na sústredenú prácu môžete využiť aj menšiu zasadačku.

2. Máte priestor na spoluprácu mimo zasadacích miestností?

Kreatívne nápady často neprichádzajú počas formálnych porád, ale pri spontánnych rozhovoroch. Prieskumy ukazujú, že ľudia uprednostňujú menšie miestnosti pre 4–6 osôb pred veľkými zasadačkami. Flexibilita a dostupnosť takýchto priestorov výrazne ovplyvňujú, ako dobre tím funguje – a častokrát žiaľ aj nefunguje.

Tímový priestor – rôzne miesta na stretnutia podporujú nové nápady a riešenie problémov.

3. Pracujete v prostredí, ktoré podporuje zdravie?

Pohodlie pri práci nie je len o tom, ako vyzerá stolička. Zdravé pracovné návyky podporuje aj rozloženie priestoru – napríklad možnosť striedať sedenie a státie počas dňa, prejsť sa, alebo sa natiahnuť. Dlhé statické sedenie negatívne ovplyvňuje držanie tela, krvný obeh aj sústredenie. Výškovo nastaviteľné stoly, ergonomický nábytok a podporovanie prirodzeného pohybu vytvorením rôznych pracovných zón sú preto dôležitou súčasťou modernej kancelárie.

Práca v stoji – zdravé pracovné návyky podporuje aj práca v stoji.

4. Máte pod kontrolou svetlo, hluk a vzduch?

Aj keď sú menej viditeľné, faktory ako akustika, osvetlenie a kvalita vzduchu významne ovplyvňujú pracovný výkon. Prílišné rušenie znižuje schopnosť sústrediť sa – už pri úrovni hluku 55 dB, čo je hlučnosť bežného rozhovoru, sa cíti rušených až 40 % pracovníkov. Nedostatok prirodzeného svetla, zlá ventilácia alebo úplná absencia zelene tiež znižujú komfort a majú vplyv na výkonnosť zamestnancov.

Biofília v kancelárii – zeleň v interiéri zvyšuje komfort a má vplyv na výkonnosť zamestnancov

5. Odráža kancelária spôsob, akým vaša firma pracuje?

Každá firma funguje inak – a kancelária by to mala zohľadniť. Namiesto jednotného dizajnu hľadajte variabilitu: tiché zóny, tímové priestory, miesta na stretnutia aj individuálnu prácu. Ukazuje sa, že keď majú ľudia možnosť vybrať si z rôznych typov pracovných miest podľa úlohy, zvyšuje sa nielen ich spokojnosť, ale aj efektivita. Dobre premyslený priestor sa tak stáva jednou z najdôležitejších investícií – nielen do výkonu, ale aj do firemnej kultúry.

A bonusová otázka: Ako premeniť kanceláriu na výhodu?

Dnes už nestačí, aby kancelária bola len miestom, kde sa „dochádza“. Ak chce firma pritiahnuť a udržať ľudí, musí im ponúknuť prostredie, ktoré zodpovedá ich spôsobu práce aj očakávaniam. Investícia do premysleného pracoviska nie je otázkou estetiky, ale konkurencieschopnosti – na trhu práce, aj v samotnom výkone firmy.



Ako uvádza Veronika Campos Hucková zo spoločnosti Kinnarps, vytvorením funkčných pracovných zón vzniká aj priestor na rýchle a efektívne riešenie úloh. Keď majú zamestnanci možnosť flexibilne meniť svoje pracovné miesta podľa aktuálnej potreby, ľahšie si uvedomia výhody neformálnej komunikácie. Krátky rozhovor často nahradí niekoľko mailov – a navyše znižuje pocit izolácie, ktorý je častým dôsledkom home officu.

