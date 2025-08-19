Investovanie do realít je dostupné aj s malým rozpočtom: Pozrite si najjednoduchšie možnosti na Slovensku

Investičné byty si v súčasnosti môže dovoliť len málo Slovákov. Do realitného trhu však môžu investovať aj menší investori. Majú pritom viacero možností, či už ide o realitné fondy alebo crowdfundigové projekty, priblížili odborníci zo spoločnosti Fingo.sk
„Kúpa investičného bytu si vyžaduje dostupné finančné prostriedky a viaže investora na konkrétnu lokalitu a nehnuteľnosť. Navyše netreba zabúdať na aktívnu správu, čiže riešenie nájomníkov, údržby, poplatkov či daňových povinností. Nie je to vhodné pre každého,“ upozornila riaditeľka realitnej platformy Fingo reCloud Róberta Mecková. Mnohí ľudia podľa nej spočiatku podceňujú náklady a nároky spojené so správou nehnuteľnosti a až neskôr si uvedomia, že ide skôr o malý podnik plný povinností, než o jednoduchý pasívny príjem.
Rast cien nehnuteľností a vysoké nájomné však priťahujú aj pozornosť menších investorov. „Mnohí ľudia si uvedomujú, že rast cien nehnuteľností ponúka skvelú príležitosť na zhodnotenie ich prostriedkov, a preto hľadajú jednoduché a hlavne finančne dostupné spôsoby, ako investovať do realitného trhu. Medzi najčastejšie využívané formy patria realitné fondy, REIT a crowdfundigové projekty,“ priblížil investičný analytik Fingo.sk Jakub Nagy.
Burzovo obchodované REIT (Real Estate Investment Trusts) sú akciové spoločnosti, ktoré vlastnia a prenajímajú nehnuteľnosti. Umožňujú prístup k realitným trhom v zahraničí, najmä v USA a západnej Európe. Ich nevýhodou je podľa analytika pokles hodnoty pri prepade akciových trhov.
Crowdfundingové projekty developerských firiem umožňujú investorom podieľať sa na financovaní výstavby konkrétnych nehnuteľností. Po dokončení získavajú vopred daný výnos alebo podiel na zisku. „Výhodou je výber projektu podľa preferencií, nevýhodou viazanosť peňazí a nižšia ochrana v prípade vzniknutých komplikácií,“ zhodnotil Nagy.
Realitné fondy, ktoré priamo vlastnia a prenajímajú nehnuteľnosti, predstavujú podľa neho jednu z najstabilnejších foriem investovania. Tieto fondy vlastnia aktíva ako kancelárske budovy, logistické sklady či obchodné centrá a generujú príjem z dlhodobých nájomných zmlúv. Investor sa týmto spôsobom nepriamo zúčastňuje na výnosoch z prenájmu aj na zhodnocovaní hodnoty majetku fondu.
„Realitné fondy v porovnaní s burzovo obchodovanými REIT vykazujú nižšiu volatilitu, keďže hodnota podielov sa výrazne nemení zo dňa na deň a nie je ovplyvnená výkyvmi na finančných trhoch. Oproti crowdfundingovým projektom ponúkajú vyššiu mieru diverzifikácie, podliehajú dohľadu regulátora a sú silne zabezpečené. Počiatočná investícia môže byť nízka, proces investovania je jednoduchý a výnosy sú spravidla stabilné,“ vysvetlil Nagy.
Zároveň však poukázal, že ako pri každej investícii, aj pri realitných fondoch existujú nevýhody a riziká. Majú nízku likviditu, ich výnos nie je garantovaný a nie sú vhodné na dlhodobé investovanie. „Napriek tomu, že realitné fondy sú veľmi stabilné, investor nemá garantovanú žiadnu výšku zhodnotenia. Hodnota podielu môže dočasne klesnúť, najmä ak sa zvýšia úrokové sadzby alebo dôjde k poklesu cien nehnuteľností,“ doplnil analytik.