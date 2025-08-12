Investície do nehnuteľností v krajinách CEE rastú rekordne: Slovensko láka aj globálny kapitál

Napriek geopolitickým otrasom a spomaleniu svetového obchodu región strednej a východnej Európy (CEE) potvrdzuje svoju pozíciu rastového lídra Európy. Z analýzy spoločnosti Colliers „Investičná scéna CEE v 1. polroku 2025“ vyplýva, že investičná dynamika, najmä v segmente komerčných nehnuteľností, sa v prvej polovici roka 2025 výrazne zvýšila.
Investičná aktivita v komerčných nehnuteľnostiach v prvej polovici roka 2025 preukázala podľa analýzy pozoruhodnú odolnosť. V krajinách CEE-6 (Bulharsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko) sa do tohto segmentu investovalo 5,3 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 52 %. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším tempom rastu, keď objem investícií stúpol až o 219 % oproti minulému roku, hoci stále z relatívne nízkej východiskovej úrovne.
Najvýraznejší podiel investícií smeroval do priemyselno-logistického sektora. Záujem investorov rastie v rôznych formátoch rezidenčných nehnuteľností, ako sú súkromný sektor prenájmu, výstavba na prenájom a študentské ubytovanie. V dôsledku toho tento sektor zaznamenal pozoruhodný nárast aktivity. Objem investícií do rezidenčných nehnuteľností vzrástol takmer o 800 % v porovnaní s úrovňou pred pandémiou v roku 2019.
Kapitálové toky potvrdzujú rastúcu úlohu lokálnych investorov, ktorí sa v prvej polovici 2025 podieľali na 54 % všetkých transakcií, čo je nárast zo 44 % v minulom roku. Zároveň sa vracia aj globálny kapitál, investície z USA vzrástli deväťnásobne a čínske až dvadsaťnásobne oproti roku 2024. Pre Slovensko je to signál, že kombinácia strategickej polohy, kvalifikovanej pracovnej sily a členstva v eurozóne zostáva atraktívna aj pre investorov zo zámoria. Výhľad pre druhú polovicu roka 2025 je opatrne optimistický.
Pravdepodobné zníženie úrokových sadzieb zo strany ECB, pokračujúce financovanie z fondov EÚ a postupné oživenie Nemecka môžu podporiť investičnú aktivitu v regióne. Pre Slovensko to znamená, že pri zachovaní fiškálnej disciplíny a aktívnej podpore investícií do priemyslu, logistiky a inovatívnych segmentov má krajina šancu získať významnejší podiel z regionálneho rastu.
Región však musí strategicky riešiť fiškálnu konsolidáciu, politickú neistotu a vonkajšie vplyvy. Globálne riziká ostávajú vysoké a úspech bude závisieť od schopnosti pružne reagovať na meniace sa podmienky medzinárodného obchodu a investičných tokov.
