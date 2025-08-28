Hypotéky v USA zlacneli: Úroky sú najnižšie za 10 mesiacov, rastie záujem o bývanie

Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v Spojených štátoch klesli v minulom týždni na najnižšiu úroveň za posledných desať mesiacov. Informovala o tom agentúra AP.
Ako uviedla hypotekárna agentúra Freddie Mac, priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie dosiahla v tomto týždni 6,56 % oproti minulotýždňovej úrovni 6,58 %. To je najnižšia úroveň sadzby od októbra minulého roka. Pred rokom predstavovala sadzba 6,35 %.
„Úrokové sadzby hypoték klesli na najnižšiu úroveň za desať mesiacov. Tento faktor, ako aj solídny ekonomický rast podporujú dopyt po kúpe nehnuteľností,“ povedal Sam Khater, hlavný ekonóm Freddie Mac. Zároveň dodal, že aj keď viacerí potenciálni kupci stále zaznamenávajú problémy s dostupnosťou nehnuteľností, nižšie úrokové sadzby ich môžu podporiť vstúpiť na trh.