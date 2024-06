Granty pomôžu k obnove zimného štadióna a areálu futbalovej akadémie na východe Slovenska

. Foto: pixabay.com/Jakub Mularski

Mesto Prešov získalo z Fondu na podporu športu milión eur na úpravu a zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna. So žiadosťou o podporu z tohto fondu uspel aj mestský futbalový klub 1. FC Tatran Prešov, ktorý získal na rekonštrukciu areálu futbalovej akadémie takmer 430 000 eur.

„Dokopy aj s finančnou spoluúčasťou mesta pôjde o projekty v hodnote viac ako 2,5 milióna eur,“ informovala prešovská radnica. V prípade zimného štadióna má projekt pri odhadovanej cene 1,8 milióna eur vyriešiť pretrvávajúce problémy s odvetrávaním celej budovy prostredníctvom novej vzduchotechniky. Spoluúčasť mesta na financovaní je približne vo výške 45 percent, čo je 800 000 eur.

„V období prevádzky zimného štadióna, teda od jari do zimy, nám situáciu komplikuje vlhký vzduch, ktorý sa do budovy dostáva cez netesnosti. Jeho vyparovaním dochádza k poškodzovaniu audiovizuálnej a svetelnej techniky, spôsobuje aj koróziu oceľových konštrukcií. Práve tomu by mala zabrániť kvalitná vzduchotechnika, ktorou sa navyše podarí odvetrávať aj šatne a sociálne zariadenia,“ uviedol primátor Prešova František Oľha. V pláne je podľa neho výmena aj časti kotolne, čím by sa znížila celková energetická náročnosť budovy a ušetrili sa v mestskom rozpočte ďalšie peniaze.

Mesto informovalo, že má za sebou už aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác, ku ktorého vyhodnoteniu by malo dôjsť v najbližších dňoch. Práce na zimnom štadióne by sa podľa predpokladov mohli začať ešte v tomto roku. So žiadosťou o nenávratný finančný príspevok od Fondu na podporu športu uspel aj futbalový klub 1. FC Tatran, ktorého stopercentným vlastníkom je mesto. Projekt revitalizácie areálu futbalovej akadémie pre mládež dofinancuje mesto z vlastného rozpočtu sumou viac ako 360 000 eur.

„Vďaka projektu za viac ako 790 000 eur sa podarí zrekonštruovať tribúnu, vybudovať nové šatne s rehabilitačnou linkou, osadiť nový umelý trávnik, ale aj nový rozvod vody areálu či novú kanalizačnú prípojku,“ oznámila samospráva.