Firmy v stavebníctve varujú: Pokles zákaziek a útlm ich núti odchádzať zo Slovenska

Sektor obnovy budov na Slovensku čelí vážnym výzvam. Ukazuje to prieskum platformy Budovy pre budúcnosť (BPB), ktorý v auguste 2025 realizovala medzi svojimi členmi – firmami a združeniami pôsobiacimi v oblasti stavebníctva, energetiky a výroby stavebných materiálov. Výsledky poukazujú na pokles zákaziek, hrozbu ďalšieho útlmu a tlak, ktorý núti časť firiem presúvať svoje aktivity mimo Slovenska.
Za posledných dvanásť mesiacov zaznamenalo podľa prieskumu až 66,7 % respondentov pokles zákaziek v oblasti obnovy budov. Mierny pokles uviedlo 37,8 % a výrazný pokles 28,9 % opýtaných. Tento trend potvrdzujú aj očakávania na najbližšie mesiace, takmer polovica firiem (46,7 %) predpokladá nedostatok zákaziek v dôsledku dobiehania verejných programov, ako sú eurofondové výzvy či programy Obnov dom a Zelená domácnostiam.
Prieskum ukázal aj riziko odchodu podnikateľských aktivít mimo Slovenska. Časť svojich aktivít už presunulo do zahraničia 28,9 % opýtaných firiem a 13,3 % tento krok zvažuje „Tento trend môže mať dlhodobý negatívny dosah na ekonomiku štátu a zamestnanosť. Každé vložené euro prináša multiplikačný efekt v podobe pracovných miest, vyššej zamestnanosti v stavebníctve a naviazaných sektoroch, rastu HDP a úspor energií pre domácnosti. V čase, keď Slovensko potrebuje konsolidovať verejné financie a súčasne podporiť hospodársky rast, je obnova budov jednou z najefektívnejších ciest, ako tieto ciele naplniť,“ povedala Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.
Firmy sa vyjadrili aj k forme verejnej podpory, ktorá by najviac prispela k rozvoju kvalitnej obnovy budov. Najviac respondentov (42,2 %) uprednostňuje kombináciu dotácie a zvýhodneného úveru, 40 % preferuje priame dotácie
„Segment klimaticky orientovaných technológií je mimoriadne citlivý na nepredvídateľnosť štátnych opatrení. Už dnes pozorujeme výrazný odlev kvalifikovaných odborníkov do susedných krajín. Zavedenie systémových opatrení, jasne definovaných pravidiel a transparentnej komunikácie by výrazne prispelo k stabilizácii celého odvetvia. Firmám by to zároveň umožnilo realizovať strategické investície do rozvoja a vzdelávania. V súčasnosti však skôr pozorujeme zatiahnutú ručnú brzdu a atmosféru paniky,“ doplnila Eva Baltészová za spoločnosť Daikin na Slovensku.
Výsledky prieskumu ukazujú, že bez stabilnej a predvídateľnej politiky hrozí sektoru stavebníctva, že sa bude ďalej prepadať. Firmy odporúčajú vláde, aby zlepšila predvídateľnosť – zverejnila harmonogram výziev aspoň na dva roky dopredu, zjednodušila administratívu a zrýchlila proces vyplácania dotácií, zabezpečila dostatok finančných zdrojov, stabilizovala legislatívu a podporovala komplexné riešenia namiesto čiastkových opatrení.
Platforma Budovy pre budúcnosť je najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Prostredníctvom svojich ôsmich členských organizácií reprezentujú BPB takmer 1060 subjektov aktívnych v oblasti stavebníctva a zvyšovania energetickej efektívnosti.