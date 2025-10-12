Eurofondy čaká revízia: Peniaze pre regióny Slovenska ostanú, sľubuje minister Migaľ

Nastavenie eurofondov čaká počas jesene revízia, ktorú od členských štátov povinne požaduje Európska komisia (EK). Pre Slovensko by sa však nič zásadné zmeniť nemalo a regióny neprídu ani o 200 miliónov eur, ktorých čerpanie bolo pred časom pozastavené. V nedeľňajšej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 to uviedol šéf Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ (nezávislý).
Avizoval, že na Slovensku by mala byť revízia uzavretá do konca októbra a následne do konca decembra by mohla byť schválená Bruselom. „Pre nás sa asi ale veľa vecí meniť nebude, pretože my už dnes ponúkame možnosti čerpať peniaze na účel, ktorý vyžaduje Európska únia. Jedine tam možno pribudne dostupné bývanie alebo dvojité využívanie a započítavanie prostriedkov do dočerpania eurofondov,“ priblížil minister s tým, že pre MIRRI je dôležitý osud zablokovaných 200 miliónov eur.
Samosprávy si však podľa Migaľa tiež musia robiť svoju domácu úlohu a pripravovať projekty, ktoré chcú realizovať vo svojich mestách alebo obciach. Následná kontrola a schvaľovanie na ministerstve idú podľa neho už rýchlo. „Za ten čas, odkedy vznikol celý ten humbug, sme prijali žiadosti o projekty vo výške 185 miliónov eur. Čiže my sme žiadne peniaze regiónom nezobrali, tie peniaze tam sú a budú tam aj po tej revízii,“ zdôraznil.
Veľkým problémom podľa ministra je, že malé obce nevedia získať eurofondy, pretože nemajú peniaze na vypracovanie projektu či spolufinancovanie. „Chystáme riešenie, aby sme dostali peniaze z eurofondov do každého kúta Slovenska,“ konštatoval. Vláda chce podľa neho tiež riešiť neúmernú dĺžku kontrol na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Verím, že sa nám to podarí, že nájdeme ten spôsob a v takom prípade by sme dokázali opäť napomôcť tomu zrýchleniu čerpania eurofondov,“ doplnil.
Migaľ sa v diskusii dotkol aj svojej politickej budúcnosti. V tejto chvíli je podľa neho dôležitá práca a dobré výsledky na MIRRI. „To je jediná cesta, pretože po tom všetkom, za čo sme boli dooznačovaní, ako sme boli dourážaní, tak ja verím tomu, že ľudia sa na nás pozerajú do istej miery s nedôverou. Jediné, ako dokážeme ľudí presvedčiť o tom, aby nám dôverovali, je naša práca,“ vyhlásil s tým, že ak sa to podarí, môžu sa v budúcnosti s ďalšími kolegami snažiť uchádzať o hlasy ľudí. Konkrétnych možností je podľa neho veľa a do volieb sú ešte dva roky. Otvorený je aj spolupráci s ďalšími nespokojnými politikmi, či už z jeho bývalej strany Hlas-SD, alebo aj iných strán.
Dotiahnuť do konca chce Migaľ aj dávnejšie avizovanú žalobu na ochranu osobnosti voči Hlasu-SD a jeho predstaviteľom za to, čo o ňom a jeho spolupracovníkoch v minulosti verejne vyhlasovali. „Ja som bol tri mesiace mimo nejakej riadnej prevádzky, čiže preto to išlo nejako bokom, ale je to nachystané. V krátkom čase uzavrieme aj túto kapitolu,“ doplnil.