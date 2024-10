Do ikonickej bratislavskej budovy sa zahryzli stroje: Pozrite sa, čo z nej zostalo! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (28) Pracovníci stavby počas rekonštrukcie bývalého Vojenského internátu Hviezda známeho ako Kukurica v Bratislave 26. októbra 2024. Foto: SITA

Rozsiahla rekonštrukcia známej bratislavskej výškovej budovy, ktorej miestni nepovedia inak ako „Kukurica“ sa naplno rozbehla. Výsledkom projektu za desiatky miliónov má byť nové sídlo ministerstva obrany.

Ešte v júli tohto roka sme vás informovali, že ministerstvo obrany sa po zmene vlády rozhodlo pokračovať v už naštartovanom projekte plánovanej rekonštrukcie armádnej ubytovne Hviezda, ľudovo nazývanej „Kukurica“. Vláda totiž vtedy schválila zámer projektu jej obnovy za desiatky miliónov eur.

Komplexná rekonštrukcia budovy by pritom podľa vtedajších odhadov ministerstva obrany mala stáť niečo vyše 58 miliónov eur. Financovať sa má čiastočne z plánu obnovy, rezort obrany sa chcel uchádzať o sumu 24 miliónov eur. Zvyšok by mal zafinancovať štát.

Bratislavčania si pritom v uplynulých dňoch mohli všimnúť, že projekt sa skutočne posunul do realizačnej fázy. Len pred pár dňami sa totiž do ikonickej budovy v širšom centre hlavného mesta totiž zahryzli stavebné stroje. Ako to tam aktuálne vyzerá, si môžete pozrieť v našej galérii nižšie. Rovnako tam nájdete aj vizualizácie, ako by mala po rekonštrukcii vyzerať a tiež stav, v akom sa nachádzala pred obnovou.

Budova Internátu Hviezda, známa ako „Kukurica“, bola navrhnutá architektmi Cyrilom Sirotným a Jánom Strculom v roku 1970. Ide o stavbu kruhového pôdorysu, ktorá bola vyprojektovaná v roku 1972 a odovzdaná do užívania v roku 1978. Pôvodne slúžila ako internát pre 748 osôb vojenskej akadémie. Ide o historickú budovu zapísanú v Registri modernej architektúry.

Po novom by ale „Kukurica“ už nemala slúžiť ako ubytovňa, ale ako administratívna budova. Využívať by ju mali zamestnanci rezortu obrany.