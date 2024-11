Ďalší pokus o reštart nájomného bývania: Nebude pre všetkých, záujemcovia musia spĺňať tieto podmienky!

Na snímke vpravo predseda vlády SR Robert Fico a vľavo minister dopravy SR Jozef Ráž. Foto: TASR

Pekné, kvalitné a cenovo dostupné bývanie. To všetko môžu Slováci očakávať podľa premiéra Roberta Fica a ministra dopravy Jozefa Ráža. Zabezpečiť by to mal nový systém štátnej podpory nájomného bývania, ktorý vláda spúšťa. Pre záujemcov o bývanie však sú stanovené aj podmienky, za ktorých sa môžu do systému zapojiť.

Ako priblížil premiér Robert Fico na spoločnej piatkovej tlačovej besede s ministrom dopravy Jozefom Rážom, cieľom vlády je rozbehnúť systém tradičných nájomných bytov, pri ktorých sa štát rozhodol spolupracovať so súkromnými investormi. „Toto sú štandardné nájomné byty v primeranej kvalite, ktoré budú na slovenskom trhu ponúkané za určitých výhodných podmienok,“ avizuje Fico.

Záujemcovia o nové štátom podporované bývanie by sa mali zaregistrovať do zoznamov, ktoré bude viesť Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania. Tá by mala zapisovanie do registrov spustiť začiatkom budúceho roka.

Štát bude mať z nového systému výhody podľa premiéra Fica v tom, že bude môcť rezervovať 40 percent zo zapojených bytov pre potreby štátu, napríklad pre učiteľov či iné zložky štátnej správy.

Slovensko ponúka podľa premiéra atraktívny trh pre výstavbu nájomných bytov. Záujem o tento systém podľa jeho slov už avizuje niekoľko veľkých investičných spoločností. Tie budú môcť okrem stavania nových bytov do systému zapojiť aj už hotové byty, napríklad po ich odkúpení. Celému projektu už pritom v ceste podľa Fica stojí len jedna administratívna prekážka zo strany Štatistického úradu SR, ktorý by mal potvrdiť, že náklady nepôjdu do verejného dlhu.

Firmy by sa do projektu mohli zapojiť už na začiatku budúceho roka, pričom je už dohodnutá s dvomi firmami prvá tisícka nájomných bytov.

Kto sa bude môcť o nové byty uchádzať? Systém nebude dostupný pre všetkých záujemcov, keďže štát stanovuje aj podmienky, ktoré musia splniť. Ich príjem bude musieť byť do hranice 8-násobku životného minima, čo vychádza zhruba na 2200 eur, rovnako nebudú môcť vlastniť byt v rovnakom kraji či nebudú môcť mať podlžnosti voči štátu.

Zľavu môže poskytnúť štát aj zamestnávateľ

Jednou z hlavných výhod nového systému by malo byť aj to, že zamestnávateľ či štát budú môcť znížiť výšku nájomného pre užívateľa bytu. Ako priblížil Robert Fico, zákon umožňuje zamestnávateľovi či štátu znížiť nájom o 200 až 250 eur. Ide len o sumu nájmu, čiže v ňom nie sú zahrnuté napríklad platby za energie a podobne.

Štandardný trojizbový byt v Bratislave s nájmom vo výške 820 eur by napríklad po znížení nájomného od zamestnávateľa o 200 eur mohol záujemca mať s mesačnou cenou nájmu 620 eur, bez spomínaných energií.

Ďalšie kroky k dostupnému nájomnému bývaniu urobila vláda na stredajšom rokovaní. Ministri schválili dodatok k investičným zmluvám pre investorov výstavby štátnych nájomných bytov. V tomto dodatku sa upravujú podmienky spolupráce Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) a investorov v súvislosti s odporúčaním Európskej komisie (EK), ktoré sa týka posudzovania, či sú výhody pre investorov výstavby nájomných bytov štátnou pomocou.

Investori a spomínaná agentúra sa podľa zverejneného dodatku zhodli, že opatrenia systému nájomného bývania, ako znížená sadzba DPH vo výške 5 %, vytvorenie a prevádzka registra prenajímateľov a potenciálnych nájomcov a daňovo uznateľné príspevky zamestnávateľov zamestnancom na bývanie sú podpornými nástrojmi stimulujúcimi dostupné bývanie v rámci sociálnej politiky štátu a z doterajšieho posudzovania nenarúšajú hospodársku súťaž.