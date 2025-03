Česko: Zámok známy vďaka románu a filmu Černí baroni je na predaj

Foto: pixabay.com/ jorono

Zámok Zelená Hora pri Nepomuku na Plzeňsku, známy vďaka románu a filmu Černí baroni, chce jeho vlastník – dedinka Klášter na Plzeňsku, predať. Objavil sa v ponuke plzenskej realitnej kancelárie JJ Reality, cena nie je uvedená. V piatok od 19:00 do 21:00 hod. usporiada obec v priestoroch pamiatkovo chráneného komplexu stretnutie obyvateľov s diskusiou na tému predaja a jeho využitia, ktorá bude streamovaná pre verejnosť, informovala v pondelok ČTK koordinátorka akcie Miroslava Brožová.

„Majiteľ zámku, obec Klášter, zverejnil zámer predať zámok v marci,“ uviedla. V piatok o 14:00 sa tento rok prvýkrát otvorí verejnosti zadarmo. „Ľudia môžu pozrieť do celého areálu – do hradného panstva, podzemia, prízemia zámku, záhrady i kostola a od 15:00 hod. prísť na besedu s hercom z filmu Černí baroni – Václavom Vydrom,“ hovorí Brožová. Súčasťou vítania jari budú výstavy, koncerty, program pre deti a 70 stánkov s remeslami a občerstvením. Cez víkend program pokračuje za 150 Kč (zhruba 6 eur) na dva dni, a to bubeníckou šou Prebudením Zelenohorského draka, komentovanými prehliadkami s bielou pani, vystúpením kúzelníka, žongléra, divadlami, koncertami, prednáškami historikov a besedou s hercom Jiřím Schmitzerom.

Zámocký areál na 4,5-hektárovom pozemku patrí od roku 1992 neďalekej obci Klášter s 230 obyvateľmi, ktorá nemá dosť peňazí na jeho opravu a prevádzku. „Súčasťou je hradné panstvo, koniareň, bašta pri vstupnej bráne a nedávno zrenovovaný kostol Nanebovzatia Panny Márie. Celý areál je starostlivo udržiavaný,“ uvádza web realitnej kancelárie. K zámku patrí prístupová cesta a parkovisko so 40 miestami. Či už máte v pláne zámok premeniť na luxusný hotel, wellness centrum či iný podnikateľský projekt, jeho potenciál je neobmedzený, uviedli na webe JJ Reality. Ponukovú cenu kancelária neuviedla s tým, že ju oznámi záujemcom o kúpu, ktorí sa môžu hlásiť do 30. apríla.

Ešte predvlani chceli Plzenský kraj, Ústav pre štúdium totalitných režimov, Post Bellum – Pamäť národa, Matica Jána Nepomuckého, obec a mesto Nepomuk získať na obnovu pamiatky stovky miliónov korún a premeniť ju na miesto, ktoré bude vypovedať napríklad o komunistickej totalite, perzekúciách cirkví či pomocných technických práporoch. Pamiatka by sa mala postupne stať klenotom turistickej ponuky v regióne, povedal ČTK v auguste 2023 krajský radca Libor Picka (STAN). Kraj dal vtedy obci 1,5 milióna Kč na základné stavebné, historické a technické prieskumy areálu. Zámok z 15. storočia, prestavaný Šternberkmi v rokoch 1669 a 1696, má podľa Picku mimoriadny význam v histórii a kultúre českého štátu.