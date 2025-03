Ceny prenájmov v závere vlaňajška vzrástli o desiatky až stovky eur

Foto: pexels.com/PhotoMIX Company

Nájomné za byty vo väčšine slovenských miest v závere minulého roka medziročne vzrástlo o desiatky, niekde aj o stovky eur. Najdrahšie sú pritom trojizbové byty v centre Bratislavy a v mestskej časti Košice I. Vyplýva to z údajov aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.

„Ceny nájmov rastú dlhodobo a podľa našej prognózy očakávame, že tento trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Dôvodom sú naďalej vyššie úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch a rastúce ceny nehnuteľností. Preto stále väčšia skupina ľudí nevie dosiahnuť na kúpu vlastného bytu, a tak volia skôr prenájom,“ priblížil Michal Pružinský z Nehnuteľnosti.sk.

Na konci minulého roka v porovnaní s rokom 2023 najviac narástli ceny nájomného za dvojizbové byty v Bratislave I (20 %) a trojizbové byty v mestskej časti Košice III (20,59 %). Najdrahšie prenájmy sú pritom podľa portálu za trojizbové byty v centre Bratislavy a v mestskej časti Košice I, kde priemerné ceny nájmu prekročili hranicu 1000 eur za mesiac. Silný medziročný, ale aj dvojročný nárast je vidieť i v Žiline a Trnave.

Foto: TASR

Slabší rast alebo dokonca aj pokles cien nájomného možno badať v niektorých krajských mestách ako Prešov, Nitra či Trenčín. Podľa realitného portálu jedným z faktorov je dlhodobý pokles obyvateľov v týchto mestách, čo znižuje dopyt po prenájmoch. Sú tu tiež celkovo nižšie predajné ceny nehnuteľností, čo umožňuje väčšej skupine záujemcov zaobstarať si vlastné bývanie a odísť z prenájmu.

„Ľudia sa sťahujú hlavne do Bratislavy a v posledných rokoch aj do Košíc. Ostatné krajské mestá obyvateľov skôr strácajú. V poslednej dekáde navyše sledujeme aj trend sťahovania sa do prímestských obcí či novodobých satelitov. Napriek tomu však dopyt po prenájmoch v mestách stále rastie,“ vysvetlil Pružinský.