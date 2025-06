Ceny nehnuteľností na Slovensku v 1. štvrťroku 2025 prudko vzrástli, revízia ukázala rekordné rozdiely medzi krajmi

Pohľad na panorámu hlavného mesta SR z Bratislavského hradu. Foto: TASR

Ceny nehnuteľností v 1. štvrťroku 2025 po revízii dát vzrástli medziročne o 12,2 %. Aj po revízii platí, že išlo o najvyššiu dynamiku od 3. štvrťroku 2022. Výraznejšie aktuálne medziročné zdražovanie zaznamenali existujúce nehnuteľnosti (+12,4 %), pri nových nehnuteľnostiach rástli ceny pomalšie (+11,2 %). V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Koncom mája ŠÚ informoval o raste cien nehnuteľností na úrovni 13,2 %.

Štatistický úrad SR zverejnil v termíne podľa kalendára prvého zverejnenia 30. mája predbežné dáta o vývoji cien nehnuteľností v 1. štvrťroku 2025, ktoré boli získané s použitím inzertných cien z realitných internetových portálov. Následne 16. júna 2025 zverejňuje revidované dáta ako realizačné ceny z tradičného zdroja – z katastra nehnuteľností.

Revízia výraznejšie prepísala predbežné dáta o vývoji v regiónoch Slovenska. Realizačné ceny medziročne vzrástli vo všetkých ôsmich krajoch, a to od 7,3 % v Trnavskom kraji do 18,5 % v Nitrianskom kraji. Dvojciferné tempo rastu zaznamenali tiež Prešovský, Bratislavský a Žilinský kraj. Vo väčšine krajov rástli rýchlejšie ceny existujúcich nehnuteľností, nad úrovňou 15 % rastu to bolo v Bratislavskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji. Rast cien nových nehnuteľností prekonal hranicu 15 % len v Bratislavskom a Trenčianskom kraji.

V dlhodobom porovnaní sa domy a byty na Slovensku v 1. štvrťroku 2025 predávali za dvojnásobnú cenu ako v priemere počas roka (2010 bázická zmena +100,5 %). Nárast cien sa líšil podľa typu nehnuteľnosti, v priebehu 14 rokov ceny nových nehnuteľností vzrástli o viac ako 70 %, ceny existujúcich nehnuteľností o 115 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástli realizačné ceny nehnuteľností v úvode roka 2025 o 2,1 %. Pôvodne štatistici uvádzali rast o 3,1 %. Revidované dáta potvrdili výraznejšie rasty cien v porovnaní s úvodom roka 2024 najmä na regionálnej úrovni. Tempo rastu cien bolo súčasne pomalšie ako vo 4. štvrťroku 2024. K výsledku prispelo predovšetkým zvýšenie cien nových nehnuteľností o 2,8 %, existujúcim nehnuteľnostiam vzrástli ceny pomalšie, a to o 2,0 %.

Revízia súčasne výraznejšie prepísala predbežné hodnoty o vývoji cien v jednotlivých krajoch Slovenska. Rast predajných cien v medzikvartálnom porovnaní bol zaznamenaný v siedmich z ôsmich krajov Slovenska, teda vo všetkých regiónoch s výnimkou Košického kraja.

Ceny po revízii v priemere za všetky nehnuteľnosti vzrástli od 0,4 % v Bratislavskom kraji po 4,9 % v Trnavskom kraji. Vo väčšine regiónov dynamickejšie rástli ceny existujúcich nehnuteľností ako novostavieb. Opačný trend, keď vyššie tempo rastu zaznamenali práve nové nehnuteľnosti, konštatoval Bratislavský a Banskobystrický kraj. Tempo rastu ako pri existujúcich, tak aj pri nových nehnuteľnostiach však ani v jednom z regiónov medzikvartálne neprekročilo hranicu 6 %.