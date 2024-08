Bratislava: Projekt Nové centrum Ružinova čaká na zmenu územného rozhodnutia

Na snímke dlhoročný skelet obchodného domu Ružinov, nazývaný Hirošima. Foto: TASR

Bratislavský Ružinov začal konanie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby v prípade plánovaného polyfunkčného projektu Nové centrum Ružinova, ktorý má nahradiť dlhoročný skelet obchodného domu, nazývaný Hirošima. Po jeho vydaní bude môcť developer požiadať o stavebné povolenie i búracie povolenie pre súčasný skelet. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.

„Územné konanie sme mohli oznámiť až teraz. Stavebníkovi chýbal jeden základný papier, a to rozhodnutie EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR) z Ministerstva životného prostredia SR, kde sa celý proces zadrhol skoro na dva roky,“ skonštatoval Chren.

Nová podoba projektu má svojím rozsahom a zastavanosťou rešpektovať okolitú zástavbu, reflektuje tiež na požiadavky hlavného mesta, mestskej časti i obyvateľov. Ambíciou projektu je tiež vrátiť do lokality funkčný verejný priestor. So zmenou projektu už v minulosti súhlasilo hlavné mesto, ktoré s investorom podpísalo zmluvu o spolupráci, z ktorej vyplynuli investície do verejného priestoru i dopravnej infraštruktúry, rovnako tak i mestská časť Ružinov.

„Výsledkom je projekt namiesto toho, ktorý má právoplatné stavené povolenie už skoro 15 rokov a ktorý tam nikto z nás nechce,“ poznamenal Chren, ktorý verí, že dlhoročný skelet by mohol z Ružinova zmiznúť už v roku 2025.

Mestská časť plánuje rekonštrukciu Domu kultúry Ružinov

Súčasťou projektu je aj revitalizácia časti Papánkovho námestia priľahlá k novému polyfunkčnému súboru. V budúcnosti má na ňu nadväzovať revitalizácia a obnova celého Papánkovho námestia, teda priestoru za Domom kultúry Ružinov, ako aj rekonštrukcia samotného kultúrneho domu, ktorú plánuje mestská časť. Revitalizácia námestia má byť rozdelená na dve etapy.

Navrhovaný polyfunkčný bytový dom je súčasťou investičného zámeru, ktorý rieši celý urbanistický blok vymedzený ulicami Ružinovská, Tomášikova, Obilná a slepou časťou ulice Jašíkova vrátane existujúceho kultúrneho domu. Investičný zámer na celý urbanistický blok posúdilo hlavné mesto s podmienkami, ktoré boli zapracované.

Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984

Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho získal nový majiteľ, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval a vznikol obchodný dom Prior. V roku 2005 ho však zatvoril, pretože tam chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Zakrátko však avizoval prvé finančné problémy, údajne spojené s vtedajšou finančnou krízou. Bolo to v roku 2007, keď mali podľa pôvodných plánov nové nákupné centrum otvárať.

Po prípravných prácach, ktoré sa skončili s polročným sklzom, ostal stáť len skelet a termíny sa začali meniť. Skelet Ružinovčanov „straší“ dodnes. I napriek tomu, že sa v minulosti objavili informácie a vizualizácie, podľa ktorých pôvodný projekt mení podobu. V hre mali byť súkromní aj zahraniční investori.

Súčasný majiteľ pozemkov pozostatky obchodného domu najskôr vyčistil, v medzinárodnej architektonickej súťaži vybral návrh projektu z dielne architekta Jakuba Ciglera.