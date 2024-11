Bratislava: Developer pokračuje v obnove Obchodného domu Dunaj a Domu odievania (foto)

Developerská spoločnosť CTP pokračuje v rekonštrukcii Obchodného domu (OD) Dunaj na Námestí SNP v Bratislave, niekdajšieho OD Brouk a Babka.

Rovnako tak v obnove jeho dvojičky – Domu odievania, ktorý bol s OD Dunaj prepojený od severozápadu od roku 1985. Pripúšťa istý sklz v prácach, deklaruje však, že rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca roka 2025. „Práce prebiehajú viac-menej v súlade s predpokladaným harmonogramom, aj keď máme voči pôvodnému harmonogramu mierne meškanie v termínoch dokončenia niektorých prác,“ skonštatoval pre TASR projektový manažér CTP Boris Randa.

Spoločnosť však podľa neho robí potrebné kroky pre to, aby sa jej vzniknutý sklz v predpokladaných termínoch podarilo „dobehnúť“ v jarných mesiacoch budúceho roka. Zároveň podľa neho naďalej platí termín ukončenia rekonštrukčných prác do konca roka 2025. A to aj napriek niektorým nepredpokladaným zisteniam o stave jestvujúcich konštrukcií počas prác, ktoré nebolo možné dostatočne zistiť počas prípravy samotného projektu.

Navštívili ste niekedy obchodný dom Dunaj v Bratislave? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Prioritou aktuálne prebiehajúcich prác na projekte je zabezpečenie čiastočnej vodotesnosti stavby do konca roka 2024 a demontáž stavebného žeriavu v priebehu mesiaca december 2024,“ priblížil Randa s tým, že súčasne s demontážou žeriavu sa zároveň zmenší plocha záberu verejného priestranstva pod zariadením staveniska na Námestí SNP.

Priebeh rekonštrukcie v uplynulých mesiacoch si môžete pozrieť v našej galérii:

Zobraziť galériu (16) Rekonštrukcia Obchodného domu (OD) Dunaj na Námestí SNP v Bratislave prebieha podľa harmonogramu. Rovnako tak rekonštrukcia jeho dvojičky – Domu odievania, ktorý je s OD Dunaj prepojený od severozápadu od roku 1985. Po rekonštrukcii majú vzniknúť maloobchodné, reštauračné, klubové, kancelárske a apartmánové priestory. Jednou z noviniek bude prepojenie budov átriom, ktoré zároveň prepojí Námestie SNP s Nedbalovou ulicou. Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. V Bratislave 27. októbra 2023. Foto: TASR

V rámci obnovy sa doteraz zrealizovali dekonštrukčné a búracie práce v oboch objektoch, zhotovené sú tiež dodatočné hydroizolačné a tepelné izolácie na druhom a treťom podzemnom podlaží v Dome odievania. V realizácii sú nové nosné monolitické, prefamonolitické a oceľové konštrukcie i murované konštrukcie. Aktuálne práce sa tiež týkajú nových fasád obidvoch budov. V príprave je napríklad realizácia strešného plášťa oboch budov. V prvom štvrťroku 2025 by sa malo začať s montážou jednotlivých technologických vybavení budov.

Jednou z noviniek bude prepojenie budov átriom

Po rekonštrukcii majú vzniknúť maloobchodné, reštauračné, klubové, kancelárske a apartmánové priestory. Jednou z noviniek bude prepojenie budov átriom, ktoré zároveň prepojí Námestie SNP s Nedbalovou ulicou.

Obchodný dom Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby. Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu „dostali“ Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy.

Obchodný dom Dunaj a Dom odievania vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015.