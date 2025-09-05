Bratislava chce riešiť nedostatok nájomných bytov: Podpísala memorandum o spolupráci s agentúrou a investormi

Hlavné mesto podpísalo s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) a niekoľkými investičnými partnermi agentúry memorandum o spolupráci pri podpore výstavby nájomného bývania. Nejde o právne záväzný dokument, ale o vyjadrenie spoločného záujmu signatárov spolupracovať na rozvoji. Zároveň však ide o otvorený dokument, ku ktorému môžu pristúpiť aj ďalšie subjekty a inštitúcie. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Úlohou hlavného mesta je identifikovať vhodné lokality na realizáciu projektov nájomného bývania a poskytovať súčinnosť pri územnoplánovacích procesoch a povoľovacích konaniach. Zabezpečiť financovanie a realizáciu projektov nájomného bývania preberajú na seba investiční partneri. Vkladom Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania je vytvárať podmienky, nástroje a kontrolné mechanizmy na rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania.
Bratislava dlhodobo čelí akútnemu nedostatku nájomných bytov, snaží sa preto rozširovať fond mestských nájomných bytov. V roku 2022 predstavilo hlavné mesto svoju ideu, podľa ktorej by do piatich rokov malo pribudnúť okolo 1600 mestských nájomných bytov. Docieliť to chce vlastnou výstavbou nájomných bytov, zmenami územného plánu a spoluprácou s developermi či rekonštrukciou zanedbaných mestských bytov. Dostupnosť bývania sa snaží zlepšovať aj platforma Mestskej nájomnej agentúry.
Hlavné mesto v súčasnosti spravuje 978 nájomných bytov. Ďalších vyše tisíc je v správe mestských častí, čo je však podľa magistrátu stále veľmi málo. Len za necelý rok totiž prijal viac ako tisíc žiadostí o nájomný byt. V poradovníku je približne 300 žiadateľov o nájomný byt a asi 400 čakateľov na náhradné nájomné byty.
V apríli tohto roka dokončilo hlavné mesto výstavbu bytového domu so 103 nájomnými aj náhradnými bytmi na Muchovom námestí v Petržalke. V druhej etape projektu s druhým bytovým domom má pribudnúť ďalších približne 50 nájomných bytov. Hlavné mesto zároveň pripravuje výstavbu nájomného bytového domu na Terchovskej ulici v Ružinove a na Žitavskej ulici vo Vrakuni.