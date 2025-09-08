Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!

Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder opäť vyzval na zrušenie zákazu nových automobilov so spaľovacími motormi, ktorý má v rámci Európskej únie (EÚ) nadobudnúť platnosť v roku 2035.
„Spaľovací motor má budúcnosť vďaka e-palivám a novým technológiám. Zákaz spaľovacích motorov v EÚ v roku 2035 ohrozuje státisíce pracovných miest,“ povedal Söder v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag.
Budúcnosť automobilizmu je osudovou otázkou nemeckého priemyslu a bez automobilov hrozí ekonomike kolaps, varoval Söder, ktorý je zároveň bavorským premiérom.
Nemecký kancelár Friedrich Merz (CDU) nedávno oznámil, že plánuje pozvať výrobcov automobilov a ich dodávateľov na samit venovaný budúcnosti automobilového priemyslu. Odvetvie bojuje s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a ťažkosťami pri prechode na elektromobilitu.
Navyše pociťuje aj dôsledky colných sporov s USA. Šéf skupiny Volkswagen Oliver Blume pre Bild am Sonntag uviedol, že v otázke pohonných systémov je potrebné zaujať flexibilný postoj, zároveň však podľa neho budúcnosť patrí elektromobilite.
Mala by EÚ prehodnotiť a zrušiť zákaz predaja spaľovacích motorov od roku 2035?
Kým z Nemecka sa už ozývajú hlasy na prehodnotenie zákazu spaľovacích motorov, z EÚ prichádzajú ďalšie reštriktívne návrhy. Len nedávno sa objavili informácie, že Brusel zvažuje ďalší ambiciózny krok v oblasti boja proti emisiám. Podľa viacerých zdrojov pripravuje zákaz nákupu áut so spaľovacím motorom pre autopožičovne už od roku 2030, čo je o päť rokov skôr než platí všeobecný termín pre ukončenie predaja týchto áut, čiže spomínaný rok 2035.
Toto opatrenie by sa pritom malo týkať aj veľkých firemných flotíl a mohlo by ovplyvniť až 60 percent trhu s novými autami. Viac si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.