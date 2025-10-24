Zotavenie britskej ekonomiky: Súkromný sektor v októbri prekonal očakávania analytikov

Aktivita v britskom súkromnom sektore sa tento mesiac výrazne zotavila a prekonala aj očakávania trhov. Prispelo k tomu zlepšenie situácie vo výrobnom sektore, čo čiastočne ovplyvnila obnovená výroba v automobilke Jaguar Land Rover, ktorú začiatkom septembra zasiahol rozsiahly kybernetický útok. Navyše sa zrýchlil rast aktivity v sektore služieb. Predbežné údaje spoločnosti S&P Global zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v októbri 51,1 bodu. V septembri predstavoval 50,1 bodu. To znamená výrazné zotavenie aktivity v sektore z takmer stagnácie, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Údaje sú zároveň lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali so zrýchlením rastu oproti jeho minimálnej úrovni v septembri, očakávali však, že index dosiahne iba 50,7 bodu.
Vývoj v súkromnom sektore ovplyvnilo zrýchlenie rastu aktivity v oblasti služieb a zároveň výrazné spomalenie predchádzajúceho poklesu aktivity vo výrobnom sektore. Index nákupných manažérov pre sektor služieb dosiahol 51,1 bodu oproti 50,8 bodu v septembri. V prípade výrobného sektora predstavoval 49,6 bodu, zatiaľ čo v septembri vykázal 46,2 bodu. Októbrový údaj tak predstavuje najslabšie tempo poklesu aktivity vo výrobe od septembra minulého roka.