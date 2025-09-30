Značka Versace sa vracia do talianskych rúk: Prada získala súhlas EÚ s miliardovou akvizíciou

Európska komisia schválila talianskemu módnemu domu Prada prevzatie značky Versace. Podľa EK táto transakcia nepredstavuje riziko pre hospodársku súťaž. Brusel tak potvrdil očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že Európska komisia transakciu odobrí. Informovala o tom agentúra DPA.

Taliansky módny dom Prada sa už začiatkom apríla dohodol so spoločnosťou Capri Holdings na kúpe značky Versace za 1,25 miliardy eur. Akvizícia tak spojí dve z najznámejších značiek talianskeho módneho priemyslu, pričom cieľom je posilnenie pozície Talianska na trhu s luxusom. Tomu v súčasnosti dominujú francúzske konglomeráty.

Oznámenie akvizície pred takmer pol rokom posilnilo nádeje na vznik talianskeho módneho šampióna po tom, ako viaceré rodinné značky skončili vo francúzskych, v španielskych či amerických rukách. Práve z amerických do talianskych rúk sa teraz vracia značka Versace, ktorú ešte v roku 2018 kúpila firma Michael Kors, neskôr premenovaná na Capri Holdings.

