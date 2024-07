Zlé správy pre peňaženky Slovákov: Hrozí zdražovanie pečiva, môže za to slabá úroda!

Foto: freepik.com/aleksandarlittlewolf

Slovensko tento rok očakáva dvojciferný pokles úrody hlavných obilnín oproti vlaňajšku, keď žatva dosiahla trojročné maximum. Dôvodom prepadu je menšia osiata plocha a nižšie hektárové výnosy. Vyplýva to z prvého odhadu, ktorý v pondelok poskytol Štatistický úrad. Slovensko je v produkcii obilia dlhodobo sebestačné. Analytik 365.bánk Tomáš Boháček v reakcii uviedol, že mierne by mohlo zdražieť pečivo.

Celková úroda hlavných druhov obilnín na Slovensku sa podľa odhadu Štatistického úradu SR na základe stavu k 20. júnu zníži oproti vlaňajšku o 14,4 percenta na 2,72 milióna ton. Celková osiata plocha poklesla oproti vlaňajšku o 7,8 percenta. Priemerný výnos z hektára by sa mal znížiť medziročne o 7,2 percenta na 5,37 tony. Napriek tomu by to znamenalo o 3,6 percenta lepší výsledok, ako bol priemer v rokoch 2019 až 2023.

Najčastejšie pestovaným obilím na Slovensku je pšenica, ktorej zber tento rok podľa odhadu klesne oproti vlaňajšku o pätinu na 1,97 milióna ton. Slovenskí poľnohospodári tento rok pestujú pšenicu na výmere, ktorá je o 13,9 percenta menšia ako vlani. Plochy osiate inými sledovanými obilninami s výnimkou raže naopak vzrástli.

Považujete ceny pečiva na Slovensku za primerané? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Teplé jarné počasie aj tento rok síce umožnilo skoršie dozrievanie obilnín a repky, ale intenzívne zrážky a striedanie teplôt pred tohtoročnou úrodou môžu nakoniec ovplyvniť celkovú úrodu,“ uviedol Štatistický úrad SR.

Nielen obilie, ale aj repka

Okrem horšej úrody obilia klesne na Slovensku podľa odhadu tiež úroda repky, a to medziročne o 22 percent zhruba na 420 000 ton. Dôvodom je hlavne dvojciferný pokles hektárových výnosov, ale aj nižšia osiata plocha touto plodinou.

Slovenskí poľnohospodári podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka výmerou plôch jednotlivých plodín reagujú hlavne na vývoj cien na európskych a svetových trhoch. „Zníženie cien pšenice vlani na jeseň sa tak prejavilo v nižšej osiatej výmere aj u nás. Vplyv na cenový vývoj na Slovensku bude podľa nášho názoru mierny, rast by mohli hlavne ceny chlebovín a biopalív,“ napísal analytik v komentári. Dodal, že popri cenách vajec a syrov, ktoré neklesajú, by mohlo mierne zdražieť pečivo.