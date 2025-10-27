Zisky čínskych priemyselných firiem v septembri prudko stúpli, rástli aj export a súkromný sektor

Zisky priemyselných firiem v Číne v septembri vzrástli, už druhý mesiac po sebe. To je dobrá správa pre vládu. Naznačuje, že situácia v druhej najväčšej ekonomike sveta sa vracia k normálu, keďže firmy si napriek slabému dopytu a obchodnej neistote našli kupcov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Rast čínskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku 2025 spomalil a dosiahol najslabšie tempo za rok aj napriek tomu, že export prekonal prognózy a vykompenzoval krehký domáci dopyt. Snaha výrobcov zvýšiť odbyt mimo konkurenčného domáceho trhu zatienila obavy z rastúceho napätia vo vzťahoch s Washingtonom.
Nárast ziskov v čínskom priemysle o 21,6 % v septembri 2025 bol najstrmší od novembra 2023 a nasledoval po ich zvýšení o 20,4 % v auguste. Ukázali to v pondelok údaje Národného štatistického úradu. Za prvých deväť mesiacov roka sa zisky v čínskom priemysle zvýšili o 3,2 %, čo bol lepší výsledok ako ich nárast o 0,9 % v období január až august 2025. Toto zlepšenie odráža zmiernenie obchodného napätia medzi Čínou a USA a prebiehajúce politické opatrenia na oživenie podnikovej a spotrebiteľskej dôvery.
Zisky súkromného sektora v Číne pritom za deväť mesiacov 2025 stúpli o 5,1 % (3,8 % v januári až auguste), zatiaľ čo straty štátnych podnikov sa znížili (- 0,3 % oproti – 1,7 %). Zisky zahraničných firiem v sledovanom období vzrástli o 4,9 %. K týmto výsledkom prispeli najmä odvetvia špičkových technológií. Slabý domáci dopyt zasiahol najmä podniky, ktoré sa zameriavajú na diskrečné výdavky.
Čínske vedenie potvrdilo úsilie o podporu domáceho spotrebiteľského dopytu v novom päťročnom pláne. Vláda sa zaviazala, že vybuduje moderný priemyselný systém a dosiahne technologickú sebestačnosť.