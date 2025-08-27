Zbrojenie naberá na obrátkach: V Nemecku otvorili novú muničnú fabriku, bude najväčšia v Európe! (foto)

Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v stredu na severozápade Nemecka otvoril novú muničnú fabriku, ktorá bude najväčšou v Európe. Chce si tak upevniť pozíciu najväčšieho výrobcu munície kalibru 155 milimetrov v západnom svete, uviedla agentúra DPA.
Dopyt po tejto munícii vzrástol po začiatku vojny na Ukrajine z februára 2022. Rheinmetall patrí k najdôležitejším dodávateľom munície Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej agresii.
Slávnostného otvorenia závodu v Unterlüsse v spolkovej krajine Dolné Sasko sa zúčastnili nemecký vicekancelár Lars Klingbeil, minister obrany Boris Pistorius a generálny sekretár NATO Mark Rutte. Rheinmetall zastupoval šéf koncernu Armin Papperger. Podľa neho by podobné muničné fabriky mohli vzniknúť aj v iných európskych krajinách, napríklad v Litve. Tiež Ukrajina by mala byť podľa Pappergera schopná vyrábať „nevyhnutne potrebné ochranné a obranné vybavenie na vlastnom území“.
Sériová výroba munície kalibru 155 milimetrov by sa mala začať v nasledujúcich týždňoch. Ešte tento rok by malo byť vyrobených 25 000 kusov munície, v roku 2027 by to malo byť už 350 000 kusov. V Unterlüsse by tak vznikla podľa webu Deutschlandfunk najväčšia muničná továreň v Európe. Vo všetkých svojich závodoch plánuje Rheinmetall v budúcom roku vyrábať 1,5 milióna kusov munície ročne. V závode v Unterlüsse vznikne 500 nových pracovných miest, investícia do vzniku továrne sa podľa zahraničných agentúr pohybuje okolo 500 miliónov eur.
Ako vnímate otvorenie najväčšej muničnej fabriky v Európe v Nemecku?
Produkcia fabriky v Unterlüsse by mala spočiatku pokrývať hlavne objednávku nemeckej armády z roku 2024. Nemecko začalo po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 rozsiahlu modernizáciu bundeswehru. Financovaná je zo špeciálneho fondu s objemom 100 miliárd eur, ktorý dopĺňa bežný ročný rozpočet. Strany súčasnej nemeckej vlády sa potom v marci – ešte pred uzavretím koaličnej zmluvy – dohodli na zvýšení výdavkov na zbrojenie. Dosiahnuť ho chcú aj pomocou reformy takzvanej dlhovej brzdy, čo je ústavné opatrenie, ktoré má brániť prílišnému zadlžovaniu krajiny. Vďaka tomu si Nemecko zabezpečí dostatok peňazí na obranné výdavky pôžičkami na medzinárodných trhoch. Cieľom je podľa kancelára Friedricha Merza vybudovať z bundeswehru najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe.
Nemecko plánuje postupne zvýšiť výdavky na obranu na 3,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), ďalších 1,5 percenta výkonu ekonomiky má ísť do vojensky využiteľných oblastí, ako je infraštruktúra či kybernetická bezpečnosť. Tento rok by mali výdavky na zbrojenie dosiahnuť 2,4 percenta HDP.
V Unterlüsse, ktorý leží severne od dolnosaskej metropoly Hannoveru, má Rheinmetall už dlhší čas aj iné prevádzky. Okrem iného tam zostavuje bojové vozidlá pechoty Puma.