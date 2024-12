Zamestnanci holdingu Bukóza podali návrh na vyhlásenie konkurzu

Foto: TASR/Milan Kapusta

Zamestnanci spoločností holdingu Bukóza vo Vranove nad Topľou podali návrh na vyhlásenie konkurzu, a to z dôvodu straty dôvery v pokračovanie samotného podniku. Pracovníci nedostali vyplatené mzdy už od septembra, preto sa rozhodli podať hromadné výpovede. Doteraz tak urobilo viac ako 300 zamestnancov z celkového počtu 400 pracovníkov. V utorok to povedal na tlačovom brífingu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Jedna firma je už v konkurze pre to, lebo na ňu podal návrh na konkurz obchodný partner, a potom tam máme ešte jednu spoločnosť, v ktorej sú síce zamestnanci, ale je ich tak málo, že nedokážu podať návrh na vyhlásenie konkurzu. A tu zaberie štát a Sociálna poisťovňa (SP) a pripojí sa k tým ďalším podaniam návrhov na konkurz. Sociálna poisťovňa ešte s ďalším veriteľom podá návrh na konkurz aj na poslednú spoločnosť holdingu Bukóza Vranov nad Topľou,“ uviedol Tomáš.

SP preplatí zamestnancom ušlé mzdy za tri mesiace z garančného fondu do výšky 4290 eur, z tohto fondu tak pre nich pôjde podľa generálneho riaditeľa poisťovne Michala Tarišku okolo dvoch miliónov eur. Rovnako dostanú aj odstupné za dva mesiace, keďže v prípade výpovede s okamžitou platnosťou majú podľa zákona nárok na náhradu mzdy vo výške dvoch mesačných platov. Tariška zdôraznil, že SP je pripravená okamžite spustiť procesy, aby pracovníci tohto holdingu dostali vyplatené mzdy ešte do Vianoc. Na vyplatenie peňazí z garančného fondu budú však potrebné aj potvrdenia o príjme, ktoré by mal zamestnancom vydať český podnikateľ a aktuálny vlastník holdingu Roman Staněk.

Minister práce spresnil, že v rámci rokovaní sa dohodol na stretnutí začiatkom budúceho roka s českým podnikateľom, ktorý chce predstaviť vláde nový projekt, respektíve plán, ako ďalej pokračovať vo výrobe v podniku na východe Slovenska. Eximbanka totiž poskytla majiteľovi úver vo výške 20 miliónov eur, za ktorý ručil majetkom, avšak následne požadoval ďalší úver v rovnakej výške, za ten už však nebol schopný ručiť majetkom, preto mu ho banka neposkytla. Podnikateľ nedokázal v takom prípade zvládať ďalšie pokračovanie fabriky.

„Urobili sme maximum pre to, aby ľudia videli mzdy a dvojmesačné odstupné ešte do Vianoc, a chceme ešte prípadne ďalej diskutovať o pláne nového majiteľa, ako fabriku spojazdniť,“ uzavrel Tomáš.

Dodal, že úrad práce vo Vranove nad Topľou eviduje aktuálne 270 voľných pracovných miest, na ktoré by mohli zamestnanci holdingu nastúpiť, avšak väčšina z nich sú pozície pre vodičov kamiónov. Ďalšou možnosťou je holandská spoločnosť na výrobu tepelných čerpadiel, ktorá by mala v meste vytvoriť 750 nových pracovných miest, z toho 150 až 200 na budúci rok, pričom pre ňu už vláda schválila finančný stimul vo výške takmer 20 miliónov eur.