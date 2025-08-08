Zahraničný obchod Slovenska má stále prebytok, rast dovozu však naznačuje zmenu trendu

Aj zahraničný obchod počas leta ovplyvňujú celozávodné dovolenky, v priemere by však mal ostať prebytkový. Prispieť by k tomu mal predovšetkým slabší domáci spotrebný dopyt, ktorý bude tlmený fiškálnou konsolidáciou. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k aktuálnym údajom o vývoji zahraničného obchodu v júni, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Vývozy sa budú spamätávať len veľmi pomaly, keď ich bude stále brzdiť slabý a len pomaly sa zotavujúci externý dopyt, najmä na ´domácom´ európskom trhu, či vyššie, hoci od augusta čiastočne znížené americké clá na autá,“ vysvetlil Koršňák. Na druhej strane, vývozy áut by mali byť podľa neho podporené investičným a modelovým cyklom domácich závodov automobiliek. Investičné vývozy by zase smerom k záveru roka mohli vykazovať známky oživenia pod vplyvom uvoľnenej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB).
Otáznikom s významným vplyvom na bilanciu zahraničného obchodu ostávajú podľa analytika dovozy plynu a ich časovanie. Slabšia naplnenosť zásobníkov ku koncu prvého polroka totiž naznačuje nevyhnutnosť vyšších dovozov plynu tesne pred začiatkom vykurovacej sezóny a počas zimy.
Zahraničný obchod Slovenska si v júni udržal prebytok 334 miliónov eur, čo bol druhý najlepší výsledok v tomto roku. Vývoz však vzrástol len mierne o 0,9 %, pričom dovoz stúpol výraznejšie o 3,9 %, najmä pre rast cien a objemu dovozu častí do automobilov, poukázal analytik 365.bank Tomáš Boháček. Export automobilov pritom klesol o 2,7 %, čo je podľa neho zatiaľ najvýraznejší pokles v tomto roku a signál, že dopyt či výrobné kapacity môžu čeliť tlaku.
„Hoci celkové saldo je pozitívne, medziročne sa zmenšilo, čo odhaľuje trend rýchlejšieho rastu dovozu ako vývozu. Ak sa tento trend nezastaví, prebytok sa môže v ďalších mesiacoch preklopiť do schodku,“ avizoval analytik. Neistota v súvislosti s americkými clami je podľa neho aj po posledných rokovaniach medzi USA a EÚ pomerne vysoká, aj keď pre Slovensko sa zdá byť komunikovaná štruktúra lepšia.
„Na finálne hodnotenie si však musíme počkať, až kým nebude známy celkový ´nový poriadok´ obchodného styku krajín, keďže sme súčasťou globálneho reťazca a ovplyvniť nás vie aj to, aké clo bude mať napokon Čína či India,“ varoval Boháček.
Pohľad na detailnejšiu štruktúru zahraničného obchodu ukazuje pokračujúci silný rast exportu zbraní, upozornil hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. V máji vyviezlo Slovensko zbrane za takmer 200 miliónov eur, pričom pred rokom to bolo necelých 60 miliónov eur.
„Za prvých päť mesiacov roka 2025 sme už vyviezli zbrane za 832 miliónov eur. To je takmer trojnásobne viac ako pred rokom. Smerujeme tak bezpochyby k novým rekordom v exporte zbraní,“ doplnil ekonóm.