Firmám pôsobiacim na Slovensku stále vo väčšej miere pomáhajú zahraniční pracovníci. Ich počet v septembri tohto roka stúpol už na 135-tisíc, čo je nová rekordná hodnota. Ako ďalej informuje Inštitút finančnej politiky (IFP), až polovica z nich prichádza z Ukrajiny, Srbska či Indie.
Počet pracujúcich cudzincov sa u nás zvýšil najviac za dva roky a presiahol už 135-tisíc. Ako ďalej informuje IFP, počet zahraničných pracovníkov z krajín mimo EÚ zároveň prvýkrát presiahol úroveň 100-tisíc.
„Až polovica z celkového počtu k nám prichádza z Ukrajiny, Srbska a Indie. Zvyšnú polovicu tvoria naši susedia z krajín V4, z Rumunska, Bulharska, Filipín a pracovníci z bývalých postsovietskych republík,“ dodávajú analytici IFP.
Zahraniční pracovníci u nás pomáhajú obsadiť voľné pracovné miesta, ktoré sa nezapĺňajú vzhľadom na nepriaznivú demografiu a nevhodnú kvalifikačnú štruktúru našej aktívnej populácie. Ich priemerný príspevok do rastu zamestnanosti za uplynulé tri roky predstavuje 0,5 p. b. Zároveň sa zvýšil ich podiel na celkovej zamestnanosti od roku 2015 až päťnásobne.
„Pracujúci cudzinci však obsadzujú čoraz menej vysoko kvalifikovaných pozícií. Za uplynulú dekádu sa však výrazne znížil podiel cudzincov zamestnaných na pozíciách s vyššou kvalifikáciou – ako manažéri, technici či špecialisti. Ich zastúpenie kleslo takmer o polovicu, zatiaľ čo podiel operátorov výroby a nekvalifikovaných pracovníkov vzrástol,“ upozorňuje inštitút.
Počet voľných pracovných miest pritom na Slovensku už stúpol na 111-tisíc. Výrazný nárast pracovných miest zaznamenal okres Bratislava IV, kde sídli automobilka VW. Práve tu v septembri pribudli ponuky pre operátorov výroby a pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov v priemysle. „Ak sa však pozrieme na nové voľné pracovné miesta podľa najväčšieho pracovného portálu na Slovensku – profesia.sk, vidíme od začiatku 2022 v prítokoch voľných pracovných pozícií klesajúci trend,“ dodáva IFP.
Počet ľudí bez práce ďalej rastie
Disponibilná miera nezamestnanosti po očistení o sezónne vplyvy v septembri stagnovala na úrovni 5 %. Počet ľudí bez práce sa však opäť zvýšil a s výnimkou augusta stúpa už polroka. Od svojho minima z marca tohto roka je nezamestnanosť už o 0,2 p. b. vyššia. Miera nezamestnanosti bola v porovnaní s minulým mesiacom o vyše 40 % okresov vyššia. To je podľa IFP najvýraznejší nárast od začiatku 2021. Najviac si pohoršil okres Martin, kde sa miera nezamestnanosti medzimesačne zvýšila až o 0,4 p.b. Zatvorenie obuvníckeho závodu ECCO sa podľa mediálnych informácii malo dotknúť približne 650 ľudí.
Pri medziročnom porovnaní je podľa IFP možné vidieť vyššiu mieru nezamestnanosti až vo vyše polovici okresov. „Najvýraznejší zmenu evidujú spolu s Martinom aj okresy Bánovce nad Bebravou a Kysucké Nové Mesto, kde boli ohlásené hromadné prepúšťania v obuvníckom a automobilovom priemysle. O vyše pol percentuálneho bodu miera nezamestnanosti medziročne stúpla aj v okresoch Vranov nad Topľou a Bratislava IV,“ dodáva inštitút.