Zahmlená budúcnosť aj veľký bonus: Čo bude s košickým U.S. Steelom po definitívnom spojení s Japoncami?

U.S. Steel Košice. Foto: TASR

Košické oceliarne definitívne menia majiteľa. Hoci značka U.S. Steel zostáva zachovaná, moc nad ňou preberajú Japonci z oceliarskeho gigantu Nippon Steel. Čo to znamená pre budúcnosť košickej fabriky, sme sa snažili zisťovať priamo v centrále spoločnosti. Hoci budúcnosť fabriky na východe Slovenska zostáva stále zahmlená, pre zamestnancov je tu jedna veľmi pozitívna správa.

Aktuálne dni sú kľúčové z pohľadu budúcnosti košických oceliarní. Po oznámení definitívneho spojenia tradičného amerického výrobcu ocele s japonským Nippon Steelom sa totiž rozhoduje, ako bude toto nové zoskupenie napredovať. A hoci prakticky denne vychádzajú správy o veľkých investičných plánoch v rámci U.S. Steelu po spojení s japonským oceliarskym gigantom, takmer vždy hovoria iba o amerických závodoch spoločnosti.

Košický U.S. Steel, čo je jediná fabrika spoločnosti mimo domáceho amerického trhu, tak akoby zostával trochu bokom a takmer žiadne informácie o jeho budúcnosti sa neobjavujú. Teda okrem tej z konca roka 2023, kedy Nippon Steel oznamoval svoj zámer prevziať U.S. Steel a až na telekonferencii so zástupcami finančného sektora sa výkonného viceprezidenta Nippon Steelu Takahira Moriho spýtali, čo vlastne s Košicami plánujú robiť.

Odpoveď však už vtedy bola veľmi neurčitá. Priznal totiž, že získanie košickej fabriky je cena, ktorú pôvodne neplánovali platiť a taktiež trh, na ktorý sa nechystali. „Po transakcii sa teda musíme zamyslieť nad tým, ako môžeme prevádzku v Európe využiť. To je moja momentálna situácia,“ povedal v decembri 2023.

Inak tomu nebolo ani pri štvrtkovom oznámení ukončenia celej transakcie a definitívnom uzatvorení partnerstva medzi U.S. Steel a Nippon Steel. „Toto partnerstvo ochráni a vytvorí vyše 100 000 pracovných miest prostredníctvom rozsiahlych investícií do výroby ocele v Spojených štátoch. Toto partnerstvo zabezpečuje, že U.S. Steel si zachová svoje ikonické meno a ústredie v Pittsburghu,“ uviedli firmy v spoločnom vyhlásení s tým, že Nippon Steel sľúbila, že do rozvoja firmy U.S. Steel do roku 2028 investuje zhruba 11 miliárd dolárov.

O košickej fabrike opäť ani zmienka. Snažili sme sa preto zistiť, či už Japonci vedia špecifikovať svoje plány s košickou fabrikou. A taktiež to, čo Nippon Steel avizoval ešte koncom minulého roka pred tým, ako celý proces zablokoval vtedajší prezident Joe Biden. A to, že ak sa transakcia skutočne dotiahne do konca, každý zamestnanec firmy, či už v USA alebo na Slovensku, si príde na slušnú odmenu. Firma tak chcela prelomiť odpor odborárov a vyhnúť sa zablokovaniu obchodu, čo sa však vtedy nepodarilo. Napokon celý proces požehnal až súčasný prezident Donald Trump. Napriek tomu, že pred voľbami vyhlasoval, že U.S. Steel musí zostať v amerických rukách.

Plány otázne, bonus pre zamestnancov istý

Faktom je, že konkrétne plány spoločnosti v košickou fabrikou sú stále zahalené do rúška tajomstva a stále nie je úplne jasné, ako oceliareň na Slovensku zapadá do ohlásených smelých investičných plánov či plánov zamestnanosti. „Uzatvorenie transakcie je len prvým krokom v procese integrácie, pričom tím zodpovedný za plánovanie integrácie už pripravil komplexný plán na spojenie spoločnosti U.S. Steel a Nippon Steel. Ďalšie informácie o investíciách budú dostupné, ako bude tento proces pokračovať,“ uviedli pre web oPeniazoch.sk zdroje z centrály firmy.

Zamestnanci košického U.S. Steelu však už majú jednu pozitívnu vec definitívne istú. Rovnaké zdroje nám totiž potvrdili, že spomínaný záväzok Nippon Steelu vyplatiť v prípade úspešného uzavretia transakcie bonusy pracovníkom, bude dodržaný. „Každý oprávnený zamestnanec U.S. Steel Košice dostane bonus vo výške 3000 eur,“ dodali dobre informované zdroje pre oPeniazoch.sk. Zamestnanci v Spojených štátoch by si mali prilepšiť každý o 5000 dolárov.

Spoločnosť Nippon Steel podala ponuku na prevzatie U.S. Steel za 14,9 miliardy dolárov koncom roka 2023. Transakciu však zablokoval predchádzajúci americký prezident Joe Biden, a to z dôvodov národnej bezpečnosti. Spojením podnikov vznikne druhý najväčší výrobca ocele na svete, uviedla agentúra Bloomberg.

Ako ďalej informuje agentúra ČTK, firma U.S. Steel sa v rámci transakcie stala dcérskou spoločnosťou plne vlastnenou japonským podnikom. Podľa tlačovej správy však väčšinu členov správnej rady U.S. Steel budú tvoriť americkí občania. Američania budú tiež zastávať kľúčové manažérske posty, vrátane funkcie výkonného riaditeľa.

Spoločnosť U.S. Steel bola založená v roku 1901 a má sídlo v Pensylvánii. Bývala symbolom americkej ekonomickej zdatnosti, v poslednom čase ale len ťažko drží krok so zahraničnou konkurenciou.