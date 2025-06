Xiaomi chce predbehnúť konkurenciu: Nový patent batérie sľubuje dlhý dojazd a ultra rýchle nabíjanie!

Elektromobil Xiaomi SU7 Ultra. Foto: Xiaomi

Čínska technologická spoločnosť Xiaomi, známa najmä výrobou smartfónov a spotrebnej elektroniky, výrazne rozširuje svoje pôsobenie v oblasti elektromobility. Najnovšie si zaregistrovala patent na vývoj tzv. solid-state batérií, ktoré majú potenciál zásadne zmeniť trh s elektromobilmi.

Podľa informácií portálov CarNewsChina a Electrive by práve táto technológia mohla umožniť dojazd viac ako 1 200 kilometrov na jedno nabitie (podľa čínskych testovacích štandardov) a ultra rýchle nabíjanie až 800 kilometrov dojazdu za 10 minút.

Nová generácia batérií

Čo sú to vlastne solid-state batérie? Ide o batérie, ktoré nahrádzajú kvapalný elektrolyt bežný v lítium-iónových článkoch pevnými materiálmi. To prináša vyššiu energetickú hustotu, lepšiu bezpečnosť a vyššiu tepelnú stabilitu. Technológia však stále čelí výzvam, od zložitého pohybu iónov cez problémy s kontaktom medzi materiálmi, až po riziko vzniku lítiových dendritov.

Nový patent popisuje vrstvenú štruktúru elektród, ktorá výrazne zlepšuje iontovú vodivosť a energetickú hustotu. Kľúčom k úspechu má byť integrácia zbernice prúdu s viacerými vrstvami aktívneho materiálu, vodivých častíc, spojiva a tuhého elektrolytu na báze polymérov a kovových solí.

Táto konštrukcia navyše podľa Xiaomi rieši jeden z najväčších problémov rýchlonabíjania tuhých batérií – spomaľovanie pohybu iónov vo vnútri hrubých elektród.

Patentovaná batéria podporuje aj konštrukciu typu Cell-to-Body (CTB), pri ktorej sú články integrované priamo do štruktúry vozidla. To zvyšuje efektivitu využitia priestoru až na 77,8 percenta, zároveň zlepšuje rozloženie hmotnosti a znižuje výšku batériového modulu na 120 mm vrátane podlahy vozidla.

Xiaomi nechce byť závislé od dodávateľov

Xiaomi vstúpilo do sveta elektromobilov už v roku 2021 a v marci 2025 oficiálne oznámilo plány expandovať s vlastnými modelmi aj na globálne trhy. Vývoj vlastných batérií tak zapadá do dlhodobej stratégie spoločnosti, ktorá chce byť viac ako len výrobca smartfónov.

Ak sa podarí technológiu pretaviť do sériovej výroby, Xiaomi by mohlo v budúcnosti vybavovať svoje elektromobily vlastnými solid-state batériami. To by znížilo ich závislosť od veľkých hráčov ako CATL alebo BYD a posilnilo postavenie značky v segmente elektromobility.

Hoci masové nasadenie tejto technológie sa všeobecne neočakáva skôr ako v roku 2030, Xiaomi svojím patentom jasne naznačuje, že mieni držať krok s najväčšími svetovými hráčmi. Medzi nimi sú napríklad Toyota, ktorá plánuje uviesť prvé vozidlá so solid-state batériami medzi rokmi 2027 a 2028, BMW, ktoré už testuje prototyp modelu i7, alebo čínski giganti CATL a SAIC, ktorí chcú so skúšobnou výrobou začať v roku 2027.

V súčasnosti sa skúmajú tri hlavné typy pevných elektrolytov: na báze síry, oxidu a polymérov – každý s výhodami a nevýhodami z pohľadu vodivosti, stability a výrobnej náročnosti.

Ak sa Xiaomi podarí technológiu úspešne dotiahnuť do praxe, môže to predstavovať jeden z hlavných momentov na ceste k dostupným, bezpečným a vysoko výkonným elektromobilom s výrazne vyšším dojazdom, ako poznáme dnes.