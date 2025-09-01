Výrobný sektor eurozóny po viac ako troch rokoch rástol: August priniesol prekvapivé oživenie

Výrobný sektor v eurozóne v auguste ožil, jeho aktivita vzrástla prvýkrát za 38 mesiacov a viac, ako naznačil rýchly odhad. Prispeli k tomu silnejší domáci dopyt a vyššia produkcia. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburg Commercial Bank (HCOB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa aktualizovaných údajov sa index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v auguste 2025 zvýšil na 50,7 bodu, namiesto na 50,5 bodu pri rýchlom odhade, z júlových 49,8 bodu.
Augustová hodnota indexu prekročila zlomovú hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, a to prvýkrát od júna 2022.
Rast produkcie dosiahol pritom najväčšie tempo od marca 2022 a nové objednávky sa zvýšili prvýkrát za takmer tri a pol roka. To naznačuje možný posun v dynamike výrobného sektora eurozóny po vyše troch rokoch poklesu vďaka domácemu dopytu a oživeniu produkcie.
Napriek známkam zlepšenia ale pokračovalo prepúšťanie a nevybavené objednávky klesli už 39. mesiac po sebe.
Pokiaľ ide o ceny, vstupné náklady vzrástli prvýkrát od marca, aj keď len mierne, zatiaľ čo ceny výstupov naďalej klesali. Podnikateľská dôvera sa oproti júlu takmer nezmenila.
„Oživenie je reálne, ale zostáva krehké. Úroveň zásob naďalej klesá a mierne zrýchlený pokles objemu nevybavených objednávok ukazuje, že spoločnosti stále trpia neistotou. Vzhľadom na colnú politiku USA a geopolitické napätie to nie je prekvapujúce. Skutočnosť, že sa v tomto prostredí zvyšuje výroba a registruje sa viac objednávok, vnímame ako znak odolnosti,“ povedal hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia.
K nárastu augustového indexu celej eurozóny prispelo najviac Grécko, ktorého PMI sa vyšplhal na 54,5 bodu, čo bola jeho najväčšia hodnota za päť mesiacov. Nasledovali Španielsko (54,3 bodu, desaťmesačné maximum), Holandsko (51,9 bodu, stagnácia), Írsko (51,6 bodu, päťmesačné minimum), Francúzsko (50,4 bodu namiesto 49,9 bodu pri rýchlom odhade a najväčšia hodnota za 31 mesiacov), Taliansko (50,4 bodu, 17-mesačné maximum).
Aktivita vo výrobnom sektore Nemecka, najväčšej ekonomiky eurozóny, však aj v auguste klesla. Jeho revidovaný PMI pritom dosiahol 49,8 namiesto 49,9 bodu pri rýchlom odhade, ale bol najvyšší za 38 mesiacov.