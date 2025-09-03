Výrobné ceny v eurozóne a EÚ v júli vzrástli: Ktoré krajiny zaznamenali najväčší nárast?

Výrobné ceny v eurozóne aj celej Európskej únii (EÚ) sa v júli 2025 medziročne aj medzimesačne zvýšili. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v stredu zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa index výrobných cien v júli 2025 v porovnaní s júnom zvýšil v eurozóne o 0,4 % a v EÚ o 0,6 %. Tempo jeho rastu sa však spomalilo z júnových 0,8 % v euroregióne a 0,7 % v celej Únii.
V medziročnom porovnaní výrobné ceny v júli 2025 vzrástli v eurozóne o 0,2 % a v EÚ o 0,4 %.
Eurostat ďalej uviedol, že v júli 2025 v porovnaní s júnom klesli ceny polotovarov v eurozóne aj v EÚ o 0,2 %. Na druhej strane vzrástli ceny energií, a to o 1,5 % v eurozóne a o 2,3 % v celej Únii, kapitálových tovarov (0,1 % v oboch regiónoch) aj tovarov dlhodobej spotreby (zhodne o 0,2 %), zatiaľ čo ceny tovarov krátkodobej spotreby zostali v oboch regiónoch stabilné.
Ceny v priemysle eurozóny aj EÚ bez energií sa v júli oproti júnu nezmenili.
Spomedzi členských štátov, ktoré Eurostatu dodali údaje za júl, najstrmší medzimesačný nárast výrobných cien zaznamenali v Rumunsku (6,7 %), Bulharsku (5,7 %) a na Slovensku (2,8 %). Najväčší pokles mali v Estónsku (-1 %), Lotyšsku (-0,7 %) a Luxembursku (-0,4 %).
V medziročnom porovnaní v júli 2025 klesli ceny polotovarov v eurozóne o 0,3 % a v EÚ o 0,1 %. A znížili sa aj ceny energií, a to o 1,2 % v euroregióne a o 1,1 % v celej Únii. Ale zároveň vzrástli ceny kapitálových tovarov (1,8 % v eurozóne; 1,7 % v EÚ), a tiež tovarov dlhodobej spotreby (1,7 % v eurozóne; 1,6 % v EÚ) a tovarov krátkodobej spotreby (1,9 % v eurozóne; 2,2 % v EÚ).
Najprudší medziročný nárast cien priemyselných výrobcov v júli vykázali Bulharsko (10,7 %), Dánsko (4,5 %) a Rumunsko (2,5 %). Najväčší pokles bol zaznamenaný v Estónsku (-6,1 %), Luxembursku (-4,5 %) a Portugalsku (-3,6 %).
Na Slovensku výrobné ceny v júli v medziročnom porovnaní stagnovali.