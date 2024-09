Výrobcovia piva a sladu sa pripájajú k priemyselnej asociácii

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Alaksiej Čarankievič

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) sa stalo 15. členským zväzom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Informovala o tom asociácia.

„Náš sektor je štvrtým najvýznamnejším v slovenskom potravinárstve, je veľmi inovatívny a chce ním zostať aj do budúcnosti. Naším cieľom bolo získať partnera, ktorý nám pomôže s implementáciou zelených technológií a dekarbonizáciou, čo je kľúčová téma pre budúcnosť produkcie piva a sladu na Slovensku. V APZD sme našli platformu, ktorá má záujem i odbornosť na riešenie týchto výziev i na podporu udržateľnosti v slovenskom potravinárskom priemysle. Slovenské potravinárstvo, ale i poľnohospodárstvo musí túto oblasť reflektovať, inak sa stane neschopným konkurencie voči výrobám v okolitých krajinách a taktiež nesebestačným v potravinách,“ priblížil Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS.

„Rovnako ako výrobcovia piva a sladu, aj my čelíme výzvam v oblasti dekarbonizácie, ESG štandardov, bezemisnej prepravy tovarov, ale aj vysokých cien energií. Tieto oblasti sú kľúčové pre všetkých výrobcov, a preto si vieme navzájom zdieľať riešenia, ktoré nám pomáhajú napredovať v trvalo udržateľnom rozvoji,“ doplnil generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

Združujú výrobcov piva a sladu na Slovensku, ktorí produkujú takmer všetko slovenské pivo

SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku, ktorí produkujú 96 % slovenského piva a 98 % slovenského sladu. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia The Brewers of Europe. Do APZD prináša aj svoje know-how v oblasti zálohovania a zberu jednorazových obalov na nápoje, čím posilní odbornú kompetenciu asociácie v oblasti obehového hospodárstva.

APZD ako strešná organizácia pre 15 zamestnávateľských zväzov reprezentuje viac než 70 % domáceho výrobného priemyslu, združuje 2500 firiem a 180 000 zamestnancov. Členovia APZD sú kľúčovými hráčmi v rôznych priemyselných odvetviach vrátane automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho, odpadového priemyslu, ako aj dopravy, zasielateľstva a logistiky.