Výroba nového lacnejšieho elektromobilu Tesly začne s oneskorením

Tesla Cybertruck a ďalšie vozidlá Tesla stoja v predajni v meste Kennesaw, Georgia (marec 2025). Foto: SITA/AP

Americká automobilka Tesla začne s výrobou svojho nového a lacnejšieho elektromobilu o niekoľko mesiacov neskôr, ako pôvodne počítala. Uviedla to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje. Podľa nich by výroba nového automobilu, ktorý dostal vo firme názov Model E41, mohla začať ku koncu tohto roka či na začiatku toho budúceho.

Zlepšenie predajných výsledkov

Nový, lacnejší elektromobil by podľa investorov a analytikov mohol osloviť novú skupinu zákazníkov a viesť k zlepšeniu predajných výsledkov americkej automobilky. Nový Model E41 by mal byť jednoduchšou a lacnejšou verziou súčasného Modelu Y. Podľa predchádzajúcich informácií by výrobné náklady nového elektromobilu mohli byť nižšie zhruba o pätinu ako v prípade Modelu Y.

Automobilka sľubovala, že nový elektromobil uvedie na trh v prvej polovici tohto roka s tým, že jeho výroba sa začne v Spojených štátoch. Podľa zdrojov agentúry Reuters má začiatok výroby sklz niekoľko mesiacov. Dôvody meškania nie sú jasné, uviedla agentúra, podľa ktorej by sa nový elektromobil mohol vyrábať aj v Číne a v Európe.

Pokles predaja

Tesla v posledných mesiacoch zaznamenáva pokles predaja. Podľa analytikov za to čiastočne môže aj angažmán hlavnej tváre značky, miliardára Elona Muska, v administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa. Popri tom však Tesla čelí tiež starnutiu svojho produktového portfólia, v ktorom chýbajú práve lacnejšie vozidlá.