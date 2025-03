Von der Leyenová predstavila plán na prezbrojenie Európy: Na armády má ísť gigantický balík peňazí!

Nemecký tank Leopard 2 vo fabrike zbrojovky Rheinmetall. Foto: SITA/AP

Európska komisia chce nasmerovať do zbrojenia v únii stovky miliárd eur. Bezprecedentná suma peňazí má okrem posilnenia európskej obranyschopnosti a zvýšenie vojenských kapacít vytvoriť priestor aj na pomoc Ukrajine.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok predstavila plán „na prezbrojenie Európy“, ktorý by mal umožniť mobilizovať celkovo až 800 miliárd eur na posilnenie európskej obranyschopnosti a zvýšenie vojenských kapacít aj na poskytnutie okamžitej pomoci napadnutej Ukrajine. Von der Leyenová to oznámila vo vyhlásení pre médiá.

„Vďaka tomuto plánu budú môcť členské štáty výrazne zvýšiť svoju podporu Ukrajine,“ uviedla von der Leyenová v Bruseli. „Okamžitú vojenskú pomoc Ukrajine,“ spresnila.

Súčasťou plánu nazvaného REARM Europe je okrem iného návrh na rozvoľnenie rozpočtových pravidiel EÚ s cieľom umožniť členským krajinám zvýšiť investície do obrany bez postihu za nadmerný deficit rozpočtu a tiež nové spoločné pôžičky vo výške 150 miliárd eur zabezpečené spoločným rozpočtom EÚ, ktoré sa majú poskytovať vládam členských štátov európskeho bloku. Peniaze majú ísť na budovanie celoeurópskych vojenských kapacít v oblastiach, ako sú protivzdušná a protiraketová obrana, delostrelecké systémy, strely a munícia, drony a obranné systémy proti dronom a na ďalšie potreby od kybernetiky po vojenskú mobilitu, uviedla šéfka komisie.

„Členským štátom to pomôže združiť dopyt a nakupovať spoločne. To zníži náklady, obmedzí roztrieštenosť, zvýši interoperabilitu a posilní našu obrannú priemyselnú základňu,“ uviedla von der Leyenová.

Európska komisia tiež navrhuje zrušiť limity stanovené pravidlami EÚ pre štátne výdavky v prípade investícií do obrany. „Ak by členské štáty zvýšili svoje výdavky na obranu v priemere o 1,5 percenta HDP, mohlo by to vytvoriť fiškálny priestor v objeme takmer 650 miliárd eur,“ uviedla von der Leyenová.

Komisia tiež navrhla, aby krajiny EÚ mohli na obranné účely využívať aj prostriedky, ktoré dostávajú z rozpočtu EÚ v rámci kohéznych fondov.

„Európa je pripravená prevziať svoju zodpovednosť. Európa je schopná mobilizovať takmer 800 miliárd EUR na bezpečnú a odolnú Európu. Budeme aj naďalej úzko spolupracovať s našimi partnermi v NATO. Toto je moment pre Európu. A my sme pripravení vykročiť,“ uviedla von der Leyenová.

Prezidenti a premiéri členských štátov budú o návrhu rokovať vo štvrtok na mimoriadnom summite, ktorý sa bude zaoberať práve bezpečnosťou Ukrajiny a Európy vrátane výdavkov na obranu.