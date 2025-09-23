Volvo Cars reaguje na americké clá: Nový hybrid vyrobia v USA už čoskoro

Švédsky výrobca osobných áut Volvo Cars oznámil, že do konca tohto desaťročia začne v USA s výrobou nového hybridného modelu. Firma, podobne ako iné automobilky, tak reaguje na tlak dovozných ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra Reuters.
Nový model bude navrhnutý pre americký trh a mal by automobilke pomôcť zvýšiť využitie kapacity jej závodu v Južnej Karolíne. Podrobnosti o novom modeli zatiaľ Volvo nezverejnilo.
Automobilky po celom svete sa usilujú upraviť svoju výrobnú stratégiu s cieľom zmierniť tlak ciel, ktoré uvalil Trump na dovoz zahraničných áut. Trump obhajuje svoju colnú politiku tým, že je potrebné podporiť výrobu v USA.
V júli Spojené štáty a Európska únia uzatvorili rámcovú dohodu o clách, v dôsledku ktorej sa americké dovozné clá na autá z EÚ znížia na 15 %. Dohoda však ešte stále nevstúpila do platnosti a na vozidlá z EÚ sa tak v USA naďalej uplatňuje clo vo výške 27,5 %.
Šéf Volvo Cars už v apríli uviedol, že automobilka bude vyrábať viac vozidiel na americkom trhu. Následne v júli firma oznámila, že svoje populárne stredne veľké SUV XC60 plánuje začať vyrábať vo svojom závode v Južnej Karolíne od konca roka 2026. Závod v súčasnosti produkuje iba čisto elektrické SUV EX90 a Polestar 3, tieto modely však tvoria iba malú časť z celkovej ročnej výrobnej kapacity závodu. Tá dosahuje 150.000 áut.