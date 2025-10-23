Volvo Cars prekvapilo investorov: Zisk v 3. kvartáli prudko vzrástol napriek poklesu tržieb

Švédska automobilka Volvo Cars oznámila za 3. kvartál rast čistého aj prevádzkového zisku napriek poklesu tržieb. Zisk podporili najmä rozsiahle škrty vo výdavkoch, ktoré priniesli výsledky skôr, než sa čakalo. To sa odrazilo na vývoji akcií, ktoré vo štvrtok vyskočili o viac než štvrtinu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Spoločnosť Volvo Cars dosiahla v 3. kvartáli čistý zisk takmer 5,2 miliardy švédskych korún (476,36 milióna eur). V rovnakom období minulého roka vykázala čistý zisk na úrovni 4,21 miliardy SEK. Zisk pred zdanením predstavoval 6,19 miliardy SEK, zatiaľ čo v 3. štvrťroku 2024 dosiahol 6,05 miliardy SEK.
Zvýšil sa aj prevádzkový zisk. Dosiahol 6,43 miliardy SEK oproti 5,79 miliardy SEK pred rokom. Prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky zaznamenal v 3. kvartáli 5,9 miliardy SEK, čím firma niekoľkonásobne prekonala odhady analytikov, uviedla agentúra Reuters. Analytici počítali s týmto ziskom iba na úrovni 1,6 miliardy SEK.
Tržby pritom medziročne klesli zhruba o 7 % na 86,44 miliardy SEK. Investorov však oslovil vývoj v oblasti zisku, za ktorým je najmä znižovanie nákladov. To sa odrazilo na vývoji akcií švédskej automobilky. Krátko po zverejnení výsledkov vzrástli až o 28 %.
Podľa šéfa automobilky Hákana Samuelssona sa firme tak podarilo vylepšiť výsledky skôr, než sa plánovalo. Samuelsson, ktorý viedol automobilku Volvo Cars už v rokoch 2012 až 2022, sa vrátil na jej čelo od apríla tohto roka. Nahradil tak Jima Rowana, ktorý odstúpil z funkcie šéfa spoločnosti a stiahol sa aj z predstavenstva. Od svojho návratu do funkcie výkonného riaditeľa Samuelsson vymenoval nového finančného riaditeľa, oznámil zrušenie 3000 pracovných miest a upravil pôvodný rozsah investícií.
„Aj naďalej čelíme viacerým výzvam vrátane pokračujúcej cenovej konkurencie a dôsledkov amerických dovozných ciel,“ povedal Samuelsson. „Na druhej strane, dohoda o clách medzi Európskou úniou a USA nám poskytla to, čo nevyhnutne potrebujeme, a to jasné podmienky, aby sme vedeli, na čom sme,“ dodal šéf Volvo Cars.