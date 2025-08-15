Volkswagen žiada väčšiu podporu pre elektromobily: ID.7 je najpredávanejší model v Nemecku

Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) žiada od štátu väčšiu podporu pre prechod na elektromobilitu. „Potrebujeme jasný signál a cielené štátne podporné opatrenia, aby sme zmiernili skepticizmus súkromných kupujúcich a stimulovali dopyt v tejto skupine,“ povedal v piatok Martin Sander, člen predstavenstva VW zodpovedný za predaj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V súčasnosti väčšina nových registrácií elektromobilov pripadá na komerčných zákazníkov, pripomenul Sander počas návštevy koncernového závodu v meste Emden v Dolnom Sasku, kde spoločnosť oslávila dodávku 1,5 milióna plne elektrických vozidiel z modelovej rady ID. Premiér Dolného Saska Olaf Lies uviedol, že závod v Emdene, v ktorom VW vyrába výlučne elektromobily, sa nachádza na dobrej ceste. „ID.7 je silným produktom Dolného Saska a dôkazom, že spolková krajina sa dokáže transformovať,“ povedal.
Podľa údajov Volkswagenu bol model ID.7 Tourer v prvej polovici roka 2025 najčastejšie registrovaným elektrickým automobilom v Nemecku.