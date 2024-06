Volkswagen investuje až päť miliárd dolárov do tohto rivala Tesly

Foto: unsplash.com/Cesar Salazar

Nemecká automobilka Volkswagen investuje až päť miliárd dolárov do amerického výrobcu elektromobilov Rivian. Plánuje s týmto konkurentom Tesly vytvoriť spoločný podnik, ktorý bude zdieľať architektúru a softvér pre elektromobily. Obe spoločnosti to uviedli v utorok vo svojom spoločnom oznámení. Krok prichádza v čase, keď sa zostruje konkurencia medzi výrobcami elektromobilov a západné krajiny pristupujú k uvaleniu ciel na ich čínsky dovoz.

Akcie Rivianu po oznámení vzrástli po skončení obchodovania zhruba o 50 percent. To by podľa agentúry Reuters mohlo zvýšiť trhovú hodnotu spoločnosti o takmer šesť miliárd dolárov, ak sa zisky udržia aj dnes.

Volkswagen podľa dohody investuje do výrobcu elektrických nákladných vozidiel a športovo-úžitkových vozidiel (SUV) jednu miliardu dolárov. V druhom kroku vloží do podniku ďalšie štyri miliardy dolárov do roku 2026. VW vďaka partnerstvu získa okamžitý prístup k softvéru spoločnosti Rivian, ktorý bude môcť nemecká automobilka používať vo svojich vozidlách.

Rivian bol založený v roku 2009, zatiaľ sa mu ale nepodarilo dostať z červených čísel. V prvých troch mesiacoch roku 2024 vykázala spoločnosť čistú stratu viac ako 1,4 miliardy dolárov. V súčasnosti sa potýka s klesajúcim záujmom o elektromobily v USA.

Firmy si spoluprácu pomerne úzko vymedzili, pôjde o softvér, riadiace počítače a sieťovú architektúru. Kľúčové je, že Volkswagen prejde v druhej polovici desaťročia pri nových vozidlách na technológie a softvér spoločnosti Rivian.

To by podľa agentúry DPA mohlo automobilovému gigantu ušetriť veľa peňazí v porovnaní s tým, keby technológiu vyvíjal vo vlastnej réžii. Generálny riaditeľ spoločnosti Rivian RJ Scaringe na utorkovej telefonickej konferencii zdôraznil, že ďalšie oblasti, ako sú batérie alebo technológie pohonu, nie sú súčasťou partnerstva.

Automobiloví giganti typu VW čelia rastúcej konkurencii čínskych výrobcov elektromobilov, ktorí expandujú do celého sveta. Európska únia začiatkom tohto mesiaca varovala, že zvýši clá na dovoz čínskych elektromobilov až o 38 percent. Plán prišiel mesiac po tom, ako Spojené štáty oznámili, že zvýšia clá na čínske elektromobily z 25 percent na 100 percent. Kanada tento týždeň uviedla, že zvažuje podobný krok.