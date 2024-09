Volkswagen druhýkrát za tri mesiace znížil výhľad, nedarí sa rovnomennej značke

Logo Volkswagen. Foto: pixabay.com/Joenomias

Nemecký automobilový koncern Volkswagen druhýkrát za necelé tri mesiace znížil výhľad. Teraz na tento rok počíta so ziskovou maržou okolo 5,6 percenta namiesto predtým udávaných 6,5 až sedem percent. Najväčší európsky výrobca vozidiel to uviedol vo svojom piatkovom oznámení s tým, že sa nedarí jeho rovnomennej značke a zhoršuje sa makroekonomické prostredie.

Volkswagen je tak ďalší v rade nemeckých automobilových gigantov, ktorí boli nútení znížiť prognózu na aktuálny fiškálny rok, pripomína agentúra Reuters. Výrobcovia vozidiel sa dostávajú pod rastúci tlak kvôli slabnúcemu dopytu v Číne, čo je najväčší automobilový trh na svete. Začiatkom tohto mesiaca znížili svoje ročné prognózy aj Mercedes-Benz a BMW.

Piatkové oznámenie prichádza tiež dva dni po tom, ako Volkswagen začal kľúčové rokovania s najsilnejšími nemeckými odbormi IG Metall o mzdách a ochrane pracovných miest. To by nakoniec mohlo vyústiť do prvého uzatvorenia nemeckých tovární v histórii automobilky.

Podnik v súčasnosti očakáva pokles tržieb o 0,7 percenta na 320 miliárd eur. Predtým spoločnosť očakávala nárast tržieb až o päť percent.

Vidia náročné trhové prostredie a vývoj, ktorý nesplnil pôvodné očakávania

Volkswagen uviedol, že výhľad znižuje „s ohľadom na náročné trhové prostredie a vývoj, ktorý nesplnil pôvodné očakávania, najmä pri značkách Volkswagen osobné vozidlá, Volkswagen úžitkové vozidlá a Tech. Components“.

Majiteľ českej Škody Auto tiež znížil výhľad celosvetových dodávok na približne deväť miliónov vozidiel, pričom predtým očakával nárast dodávok až o tri percentá z 9,24 milióna vozidiel v roku 2023.