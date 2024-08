Vinobranie začalo v Maďarsku kvôli horúcemu počasiu o mesiac skôr

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/JillWellington

Vinobranie začína v Maďarsku kvôli horúcemu počasiu už na začiatku augusta, čo je o viac než mesiac skôr. Maďarskí vinári sa pripravujú na zmenu klímy. Informuje o tom poľský denník Rzeczpospolita.

Klimatické zmeny majú na maďarské vinárstvo veľký vplyv. Rastúce teploty by mohli byť príliš nebezpečné pre hrozno, z ktorého sa vyrábajú biele vína a tokaj. Tohtoročný júl bol v Maďarsku najteplejší od roku 1901, keď sa údaje začali zbierať.

„Nepamätám si, že by sme niekedy začali zbierať túto odrodu hrozna tak skoro,“ povedal László Kerék, ktorý sa už 35 rokov stará o vinicu v Balatonlelle južne od Balatonu. So svojou rodinou zbiera hrozno ručne a kvôli otepľovaniu to musí robiť skôr.

Maďarskí vinári sa vraj možno budú musieť prispôsobiť a prejsť na výrobu červených vín

Dní s vysokými teplotami bude pribúdať a klíma v Maďarsku už nebude ideálna pre biele vína, povedal špecialista na klímu Péter Szabó z univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti. Maďarskí vinári, ktorí produkujú viac než dve tretiny hrozna pre biele vína, sa podľa neho možno budú musieť prispôsobiť a prejsť na výrobu červených vín, ktoré sú viac spojené s teplejším podnebím.

Veľmi horúcich rokov sa obávajú aj výrobcovia vína v tokajskej oblasti preslávenej svojimi sladkými vínami z neskoro zberaného ovocia. Chladné a vlhké októbrové rána sú pre dozrievanie ich hrozna kľúčová, domnieva sa András Kanczler z malého vinárstva Basilicus. „Riziko nepredvídateľného zhoršenia počasia na jeseň však môže byť nižšie, ak hrozno dozrieva skôr,“ povedal.