Veľký samit o budúcnosti áut: Kancelár Merz zvoláva lídrov pre krízu v nemeckom automobilovom priemysle

Spolkový kancelár Friedrich Merz zorganizuje automobilový samit, ktorý sa uskutoční 9. októbra. Dôvodom je kríza nemeckého automobilového priemyslu, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na vládne zdroje.
Na samite by sa mali zúčastniť viacerí ministri, premiéri spolkových spolkových krajín, v ktorých hrá automobilový priemysel dôležitú úlohu, veľkí výrobcovia a dodávatelia, ako aj zástupcovia zamestnancov. Merz takéto stretnutie avizoval už po zasadnutí koaličného výboru začiatkom septembra.
Nemecký automobilový priemysel bojuje s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a prechodom na elektromobilitu. Ďalším negatívnym faktorom je colný spor s USA. Mnohé firmy zavádzajú úsporné opatrenia a rušia pracovné miesta alebo skracujú pracovné smeny.
Všetky veľké nemecké značky, ako sú Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche alebo Audi, zaznamenali v uplynulom období pokles ziskov, niektoré automobilky dokonca výrazné. Dodávateľský koncern Bosch vo štvrtok (25. 9.) oznámil, že zruší ďalších 13.000 pracovných miest.