Veľké ruské firmy skracujú pracovný týždeň a prepúšťajú: Ekonomika čelí spomaleniu a sankciám

Niektoré z najväčších ruských priemyselných spoločností posielajú zamestnancov na nútenú dovolenku alebo ich prepúšťajú, keďže ekonomika sa spomaľuje, domáci dopyt klesá a export vysychá. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Agentúra Reuters identifikovala šesť veľkých spoločností, ktoré skrátili pracovný týždeň, aby zredukovali mzdové náklady bez zvýšenia nezamestnanosti.
Cemros, najväčší ruský výrobca cementu, prešiel na štvordňový pracovný týždeň, aby si udržal zamestnancov uprostred prudkého poklesu v stavebníctve a nárastu dovozu cementu. Spoločnosť má 13.000 zamestnancov a 18 závodov po celom Rusku.
Cemros očakáva, že Rusko tento rok spotrebuje menej ako 60 miliónov ton cementu, čo je číslo naposledy zaznamenané počas pandémie ochorenia COVID-19. Snaha o redukciu mzdových nákladov ukazuje, akú daň si konflikt na Ukrajine a západné sankcie vyberajú od firiem a zamestnancov v ruskom ťažkom priemysle.
Ruské Centrum pre makroekonomickú analýzu a krátkodobé prognózy, vplyvná výskumná organizácia, odhaduje, že sektory ekonomiky, ktoré nesúvisia s armádou, od začiatku roka klesli o 5,4 %. Centrum predpovedá výrazné spomalenie rastu ekonomiky na 0,7 % až 1 % v tomto roku.
Počas prvých dvoch funkčných období prezidenta Vladimira Putina (2000 až 2008) ruská ekonomika prudko vzrástla na 1,7 bilióna USD (1,47 bilióna eur) z menej ako 200 miliárd USD v roku 1999. Nominálny hrubý domáci produktu (HDP) Ruska je teraz 2,2 bilióna USD, čo je približne rovnaká hodnota ako v roku 2013.
V roku 2022, keď ruská armáde vtrhla na Ukrajinu, HDP klesol o 1,4 %, ale potom v roku 2023 vzrástol o 4,1 % a v roku 2024 o 4,3 % vďaka vojenskému priemyslu. Ministerstvo hospodárstva predpovedá, že jeho rast v tomto roku klesne na 1 %.
Putin odmietol varovania bankárov, že ruská ekonomika stagnuje. Tvrdí, že vláda spomaľuje ekonomiku, aby udržala kontrolu nad infláciou, ktorá sa tento rok odhaduje na 6,8 %.
Podľa ekonómov však firmy zápasia s čoraz väčšími problémami, od vysokých úrokových sadzieb cez klesajúci domáceho dopyt a slabý export v dôsledku sankcií po lacný čínsky dovoz.
Ruské železnice, ktoré majú 700.000 zamestnancov, požiadali kancelárskych pracovníkov v ústredí, aby si vzali tri dni voľna mesačne na vlastné náklady, uviedli dva zdroje, ktoré nechceli byť menované. Príjmy železníc, ktoré boli dlho považované za zrkadlo ruskej ekonomiky, najmä pre export komodít, klesajú, keďže dodávky uhlia, kovov a ropy sa znižujú.
Gorkého automobilový závod (GAZ), výrobca dodávok, ktorý zamestnáva najmenej 20.000 ľudí, prešiel v auguste na štvordňový pracovný týždeň, rovnako ako výrobca nákladných vozidiel Kamaz s približne 30.000 zamestnancami. Koncom septembra sa k nim pridal aj Avtovaz, najväčší ruský výrobca áut s približne 40.000 zamestnancami.
Alrosa, najväčší svetový producent surových diamantov, znížil počet zamestnancov v prevádzkach, ktoré sa priamo nezaoberajú ťažbou, o 10 %. Pozastavil tiež ťažbu na menej ziskových ložiskách.
Podľa zdrojov z odvetvia došlo aj v ďalších závodoch v kovospracujúcom, baníckom, drevárskom a uhoľnom priemysle k skráteniu pracovného týždňa alebo zníženiu počtu zamestnancov a produkcie.