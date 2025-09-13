Veľká zmena v EÚ: Weber chce zrušiť zákaz spaľovacích motorov a ochrániť pracovné miesta

Rozhodnutie o ukončení výroby spaľovacích motorov v Európskej únii bude zrušené. V rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag to uviedol predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber s tým, že príslušný návrh bude predložený na jeseň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Sľubujem Európanom, že zákaz spaľovacích motorov sa zruší,“ povedal Weber. Šéf najsilnejšej frakcie v Európskom parlamente (EP) zdôraznil, že podporuje ciel klimatickej neutrality v Európe, cesta k jeho dosiahnutiu však musí zostať otvorená. „Ideologické chyby minulého volebného obdobia musia byť napravené,“ povedal Weber. „Je dôležité, aby sme zabezpečili pracovné miesta v automobilovom priemysle a získali na svoju stranu zamestnancov,“ dodal kresťanskodemokratický politik. Revíziu klimatickej politiky EÚ by podľa neho mali podporiť aj ľavicoví politici, čo by pomohlo spomaliť vzostup pravicových populistov.

V EÚ by na základe súčasnej legislatívy od 1. januára 2035 nemali byť registrované žiadne nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ktoré spaľujú benzín alebo naftu.

