Veľká zmena v autách: EP schválil prísnejšie pravidlá na dizajn a recykláciu vozidiel v EÚ

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu prijali návrh nových pravidiel EÚ o obehovom hospodárstve, ktoré sa budú vzťahovať na celý životný cyklus vozidla od návrhu až po konečné spracovanie po skončení životnosti. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Návrh opatrení, ktoré v hlasovaní podporilo 431 poslancov, 145 bolo proti a 76 sa zdržalo, má za cieľ podporiť prechod automobilového sektora na obehové hospodárstvo, a to znížením vplyvu na životné prostredie spojeného s výrobou a spracovaním vozidiel po skončení životnosti a posilnením udržateľnosti priemyslu recyklácie automobilov v Európe.
Osobitné pravidlá sa budú vzťahovať na všetky vozidlá okrem vozidiel na špeciálne účely, vozidiel navrhnutých a vyrobených na použitie ozbrojenými silami, civilnou obranou, hasičskými a záchrannými zdravotníckymi službami a vozidiel historického a osobitného kultúrneho významu.
Nové vozidlá by mali byť navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduché odstránenie čo najväčšieho počtu dielov a komponentov autorizovanými spracovateľskými zariadeniami s cieľom ich výmeny, opätovného použitia, recyklácie, repasovania alebo renovácie, ak je to technicky možné.
Europoslanci presadzujú, aby plasty použité v každom novom type vozidla obsahovali minimálne 20 % recyklovaného plastu do šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel a do desiatich rokov by tento cieľ stúpol na aspoň 25 %. Rovnako požadujú, aby Európska komisia po štúdii uskutočniteľnosti zaviedla ciele pre recyklovanú oceľ, hliník a ich zliatiny.
Tri roky po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel by výrobcovia mali rozšírenú zodpovednosť výrobcu, čiže museli by hradiť náklady na zber a spracovanie vozidiel, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti. Poslanci navrhujú lepšie rozlišovať medzi použitými vozidlami a vozidlami po dobe životnosti a zaviesť zákaz vývozu tých vozidiel, ktoré sa považujú za vozidlá po dobe životnosti.
Členské štáty (Rada EÚ) prijali svoju pozíciu k tejto téme už začiatkom leta, a preto sa očakáva, že medziinštitucionálne rokovania o konečnej podobe nariadenia začnú čo najskôr.
Európska komisia nové nariadenie o požiadavkách na obehovosť pre dizajn vozidiel a zlepšenom hospodárení s vozidlami po dobe životnosti navrhla v júli 2023 v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Vychádzala z podkladov, podľa ktorých v roku 2023 bolo v EÚ vyrobených 14,8 milióna motorových vozidiel a registrovaných bolo 12,4 milióna vozidiel. Na cestách EÚ jazdí okolo 285,6 milióna motorových vozidiel a každý rok ukončí svoju životnosť približne 6,5 milióna vozidiel.